清水集合住宅5、6樓坍塌 市府派員動工清除預計3天以上拆畢

台中市清水區中興街一處6層樓集合住宅22日凌晨5、6樓突坍陷，台中市都發局派廠商出動加長臂拆屋機及灑水車，一面灑水一面拆除上面的物品。（記者歐素美攝）

2025/03/23 11:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區中興街一處6層樓集合住宅昨凌晨5、6樓突坍陷，台中市政府都發局今天借用鄰地，請來廠商出動加長壁拆屋機及怪手等進行拆除作業，都發局長李正偉表示，預計3天以上才能拆除完畢，若評估沒有立即危險再開放住戶進入取物，未來1至4樓能否續住？將由結構技師鑑定，後續若有必要，市府也會強制或介入。

清水區公所表示，該建築具有48年歷史，當初地主與建商合建到一半，建商因資金問題「跑路」，後續又與2名其他建商合作，建商仍未能完工，致5、6樓未完工成爛尾樓，因產權複雜，5、6樓沒人居住，所有權人將1至4樓分租給其他人，每月以4000元左右低廉租金出租給13戶，有的是一家六口住在一起，有的則兩人合租或一人獨居等，情況不一，目前住戶安置10天，未來若住戶有困難，公所也會協調民間或政府資源協助。

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據瞭解，去年0403花蓮大地震後，該棟建物即出現剝落情形，因租金便宜，住戶將掉落的建物堆置後仍繼續住，昨天凌晨5、6樓突然坍塌，住戶驚惶逃生，幸無人傷亡。目前有20人就近被安置在天一大飯店，另有一家六口到彰化依親，一人就近在清水依親。

市府今天雇請廠商將坍塌的5、6樓清除，因借用一旁的土地施工，提前將地主的圍籬拆除。結果，一名陳姓地主到場表達不滿，指稱市府未事先知會即拆除其圍籬，要求恢復原狀；清水區西寧里長王慶源表示，昨晚已告知主要的陳姓地主，並允諾日後會將圍籬復原，可能是該地主尚未轉知其他地主才造成誤會。

都發局長李正偉到場表示，原本預估拆除作業約3天，為了安全起見，目前看來至少需3天。為免影響4樓，危險物塌陷清除之後，會要求儘快舖帆布，做簡易防水處理。

李正偉說，因該棟建築產權複雜，使用執照範圍目前還在查，因危險事故會針對相關地主優先裁罰6萬至30萬元，並以最重來裁罰；若後續未處理也會造成危險，相關規定及處罰會再釐清，若有必要，市府會強制或介入。

至於該棟建築是否為海砂屋，李正偉說，目前還不敢確定。因為可能是用到海砂；或早期5、6樓沒蓋好，因海風夾帶鹽份，慢慢滲入防水層，也可能造成鋼筋鏽蝕澎漲致產生鐵屑，導致混凝土崩壞；第三種是長期未做好維護管養，造成鋼筋受損剝落。

居民何時可以回去取物？李正偉說，會看拆完的情形，若無立即危險會開放住戶取物；塌陷清除後並會找結構技師進行鑑定，1至4樓是否可續住或需拆除；因目前該棟建築共有6張執照，有人持分3、4坪的，有住戶向A租借，也有住戶跟B或C承租，產權尚待釐清，但一定會開罰。

台中市清水區中興街一處6層樓集合住宅22日凌晨5、6樓突坍陷，目前已拉起封鎖線禁止進入。（記者歐素美攝）

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