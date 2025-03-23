重申美對台承諾 AIT處長谷立言：台灣安全問題與美有利害關係

AIT處長谷立言23日出席「台灣前進：在全球動態變化中推動現代化」，應邀致詞。（記者方賓照攝）

2025/03/23 11:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國不斷透過軍演、灰色地帶襲擾等手段威脅台海穩定。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日表示，美國與台灣的成功及安全問題存有利害關係，並強調台海維持現狀對美國與世界皆至關重要，川普政府已表明他對維護和平的承諾，台灣所面臨的挑戰不只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰。

史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）台灣項目今（23）日舉辦首屆會議「TAIWAN FORWARD：國際變局下的現代化之路」，邀請外交部長林佳龍、美國在台協會處長谷立言致詞。

請繼續往下閱讀...

林佳龍致詞表示，台灣持續與外交盟友與夥伴追求共同利益與共同繁榮，展現台灣是印太地區穩定繁榮的關鍵力量，並強調台灣身為全球民主自由典範的價值。

谷立言致詞表示，美國與印太盟友站在一起，正在採取行動應對威脅、提升經濟韌性、促進共同利益，正如林佳龍所說，這樣的合作比過往更加重要，正在使美國、台灣與地區盟友更加安全、強大、繁榮。

谷立言表示，雖然美國從未動搖對維持兩岸現狀的承諾，但世界上大部分的國家比起支持民主台灣，更願意進入中國市場；台灣不僅控制了新冠肺炎疫情，在過去十年間，對中投資更從80％，減少至去年僅有8％（應為7.52％），歐洲、日本、澳洲等民主國家皆認可台灣是普世價值的燈塔，並著手支持台灣的韌性及國際參與。

谷立言直言，台灣仍須面對技術整合、提升社會福利政策等挑戰，台灣在晶片等AI硬體領域發展超前世界，但軟體發展較為落後，他認為，這是出於對中文大型語言模型恐被中共滲透的合理擔憂。

谷立言表示，台灣人與中國人的身份認同激辯已經被如何融合大量的多元外來人口取代，而面對使用武力、經濟、外交手段對付台灣的中國，台灣的安全問題也始終存在。谷立言強調，美國與台灣的成功及安全問題存在利害關係，美台皆是先進科技發展的合作夥伴。

谷立言指出，隨著台積電宣布增加對美投資，他們期待台灣的製造業能幫助美國「再工業化」，在機器人、無人機等關鍵領域，取代由中國控制的供應鏈。

最後，谷立言說，台海維持現狀對美國與世界皆至關重要，川普政府已表明他對維護和平的承諾；正如美國國務卿魯比歐所說，美國不會摒棄對台長期立場，反對任何強迫、脅迫改變台灣地位，台灣所面臨的挑戰不只是台灣的挑戰，也是美國乃至於全世界的挑戰，強而有韌性的台灣與和平穩定的印太地區，是現代化的基石。

史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）台灣項目23日舉辦首屆會議「TAIWAN FORWARD：國際變局下的現代化之路」，邀請外交部長林佳龍、美國在台協會處長谷立言致詞。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法