彰化表揚模範兒童 家長塞出火氣：大人先做好模範！

2019-03-23 19:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府今天上午在田中國小活動中心舉辦「108年度國民小學模範兒童表揚大會」，彰化縣長王惠美到場表揚縣內國小499名模範兒童，學生師長與家長也受邀到場分享榮耀，不過，田中國小出入口狹小，又位於鬧區，讓載領獎學生的車輛根本進不去，現場無人管制交通，臨停違規一堆，讓不少家長塞出火氣，抱怨要表揚模範生，大人也要先做好模範！

慶祝兒童節，彰化縣各國小每班選出一名模範生，包括逆境求學榮獲總統教育獎的南鎮國小廖妤珊、表演上百場公益戲劇的南郭國小龔心柔等499名模範兒童，今天齊聚田中國小接受縣長表揚，王惠美期勉學子保持「好品德」、「好健康」、「好創意」，並一一與學童合影留念，展現親民。

表揚現場一片歡樂，場外卻有不少家長抱怨停車空間太小，尤其是校門出入口位於鬧區，動向又只有單一車道，沒有人員管制讓出入車輛大打結，短短100公尺竟要開10分鐘，也有來遲家長擔心孩子來不及表揚，竟直接臨停馬路，幾乎癱瘓當地交通，直到田中派出所派員管制，才稍緩塞車現象。

縣府教育處長陳逸玲說，模範兒童表揚大會每次頒獎時間將近2個小時，頒獎空間要大也要鄰近教室，以提供等待學童進行闖關遊戲，所以今年選擇腹地大的田中國小舉辦，但因動向規劃不善造成當地塞車，未來選場地會納入考量。

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