大甲媽回鑾彰化 「白袍醫」抬轎信眾搶鑽轎腳

大甲媽祖遶境回鑾，12日早上停駕員林市宏仁醫院，院方安排多位白袍醫師、護理師一起扛轎，民眾爭相鑽轎腳祈福。（宏仁醫院提供）

2024/04/12 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入回鑾行程，今（12日）早上停駕員林市宏仁醫院，院方安排多位白袍醫師、護理師一起扛轎祈福，吸引不少民眾來「稜轎腳」，有一名胡姓車禍腦傷病患，也特別請家人推輪椅來鑽轎腳，眾人還特別把轎抬高。

大甲媽鑾轎今日在宏仁醫院停駕約半小時，宏仁醫院董事長陳鴻銘、院長郭顯懋等人均來接駕，院方也循傳統，安排多位醫師、護理師一起扛轎，遶境員林市區，因此吸引住院患者跟附近民眾來排隊鑽轎腳。

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胡男表示，往年他都在永靖國中附近迎大甲媽，最近因為車禍腦傷，在宏仁醫院住院，得知得知大甲媽會停駕院區門口，特地請家人推輪椅來「稜轎腳」祈福，感謝大家把轎抬高，讓他完成願望。

除了「白袍醫」扛轎成傳統，宏仁醫院每年也與大甲鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站，服務香客傷痛問題，今日有一位已跟隨大甲媽走4天的潘姓截肢患者，一早就出現醫療站休息並包紮傷口，虔誠的心意令大家都動容。

潘姓民眾表示，他因車禍左腳掌截肢已20年，但發心跟隨大甲媽遶境，只好一邊走一邊忍著腳痛走了4天，今天一早發現腳實在痛到難以行走，只好到宏仁醫院醫療站包紮傷口，休息一下再出發。

大甲鎮瀾宮醫療團團長李俊頴說，今年熱傷害民眾比例約只有往年的4成，但腳傷患者仍不少，他呼籲大家不要輕忽小傷口，一定要立即處理，才不會擴大感染演變成蜂窩性組織炎。

胡姓車禍腦傷病患，特別請家人推輪椅來鑽轎腳，醫師們特別把轎抬高。（宏仁醫院提供）

潘姓截肢患者發願跟著遶境走4天，直到痛到受不了才在醫療站包紮傷口。（宏仁醫院提供）

宏仁醫院每年與大甲鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站，服務香客傷痛問題。（宏仁醫院提供）

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