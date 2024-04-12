為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大甲媽回鑾彰化 「白袍醫」抬轎信眾搶鑽轎腳

大甲媽祖遶境回鑾，12日早上停駕員林市宏仁醫院，院方安排多位白袍醫師、護理師一起扛轎，民眾爭相鑽轎腳祈福。（宏仁醫院提供）

大甲媽祖遶境回鑾，12日早上停駕員林市宏仁醫院，院方安排多位白袍醫師、護理師一起扛轎，民眾爭相鑽轎腳祈福。（宏仁醫院提供）

2024/04/12 20:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入回鑾行程，今（12日）早上停駕員林市宏仁醫院，院方安排多位白袍醫師、護理師一起扛轎祈福，吸引不少民眾來「稜轎腳」，有一名胡姓車禍腦傷病患，也特別請家人推輪椅來鑽轎腳，眾人還特別把轎抬高。

大甲媽鑾轎今日在宏仁醫院停駕約半小時，宏仁醫院董事長陳鴻銘、院長郭顯懋等人均來接駕，院方也循傳統，安排多位醫師、護理師一起扛轎，遶境員林市區，因此吸引住院患者跟附近民眾來排隊鑽轎腳。

胡男表示，往年他都在永靖國中附近迎大甲媽，最近因為車禍腦傷，在宏仁醫院住院，得知得知大甲媽會停駕院區門口，特地請家人推輪椅來「稜轎腳」祈福，感謝大家把轎抬高，讓他完成願望。

除了「白袍醫」扛轎成傳統，宏仁醫院每年也與大甲鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站，服務香客傷痛問題，今日有一位已跟隨大甲媽走4天的潘姓截肢患者，一早就出現醫療站休息並包紮傷口，虔誠的心意令大家都動容。

潘姓民眾表示，他因車禍左腳掌截肢已20年，但發心跟隨大甲媽遶境，只好一邊走一邊忍著腳痛走了4天，今天一早發現腳實在痛到難以行走，只好到宏仁醫院醫療站包紮傷口，休息一下再出發。

大甲鎮瀾宮醫療團團長李俊頴說，今年熱傷害民眾比例約只有往年的4成，但腳傷患者仍不少，他呼籲大家不要輕忽小傷口，一定要立即處理，才不會擴大感染演變成蜂窩性組織炎。

胡姓車禍腦傷病患，特別請家人推輪椅來鑽轎腳，醫師們特別把轎抬高。（宏仁醫院提供）

胡姓車禍腦傷病患，特別請家人推輪椅來鑽轎腳，醫師們特別把轎抬高。（宏仁醫院提供）

潘姓截肢患者發願跟著遶境走4天，直到痛到受不了才在醫療站包紮傷口。（宏仁醫院提供）

潘姓截肢患者發願跟著遶境走4天，直到痛到受不了才在醫療站包紮傷口。（宏仁醫院提供）

宏仁醫院每年與大甲鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站，服務香客傷痛問題。（宏仁醫院提供）

宏仁醫院每年與大甲鎮瀾宮醫療團合作設置醫療站，服務香客傷痛問題。（宏仁醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苑裡稻田彩繪「天后駕稻」 喜迎白沙屯媽、大甲媽、苑裡香燈媽「三媽會」
2024/04/12 14:38

苑裡稻田彩繪「天后駕稻」 喜迎白沙屯媽、大甲媽、苑裡香燈媽「三媽會」
大甲媽回鑾 彰化市眼鏡行獻9面金牌
2024/04/12 17:57

大甲媽回鑾 彰化市眼鏡行獻9面金牌

義守大學校長古源光 培育新世代國際移動力
快要生了！大甲媽回鑾隊伍讓道救護車 母子均安
2024/04/12 18:09

快要生了！大甲媽回鑾隊伍讓道救護車 母子均安
大甲媽駐駕「一級戰區」彰化市天后宮 500警力嚴防暴力衝突
2024/04/12 16:22

大甲媽駐駕「一級戰區」彰化市天后宮 500警力嚴防暴力衝突

悠森活 八德稀有純住社區 宜居2～4房
大甲媽清水朝興宮起駕回鑾大甲 信眾排隊「稜轎腳」人龍逾4公里
2023/04/30 09:56

大甲媽清水朝興宮起駕回鑾大甲 信眾排隊「稜轎腳」人龍逾4公里
大甲媽回鑾 警重兵部署防搶轎等衝突
2022/04/17 16:59

大甲媽回鑾 警重兵部署防搶轎等衝突
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播