台中整夜風雨路樹災情最慘 2地下道積水封閉今搶通

台中整夜風雨交加，路樹災情最慘，建設局漏夜排除。（圖由市府提供）

2024/07/26 11:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風漸離台灣餘威未除，台中市整晚風雨交加，台中市政府接獲災情通報以路樹災情最慘重，多達1367件，另有77件側溝積水，原本大肚興和路地下道及大甲區北提東路鐵路橋下，因積水一度封閉，建設局緊急排除，今已開放通行。

台中受凱米颱風影響，昨夜到今晨仍風雨交加，台中市災害應變中心統計接獲相關災情共計2360件，其中以路樹災情最多；依據衛生福利部緊急醫療管理系統統計，因颱風至醫院急診就醫人數為53人，其中44人經治療後已出院，有5人住院中，4人急診留觀。

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其中，台中市共接獲1654件災情通報，建設局長陳大田指出，已針對主要道路優先排除，處理完成1487件，以路樹災情最多，路樹倒塌1367件，另有道路積水77件，其餘另有路燈61件、土石崩落30件、道路鋪面損壞14件等。

陳大田指出，原本大肚興和路地下道及大甲區北提東路鐵路橋下，因積水一度封閉，建設局緊急排除，今已開放通行，大甲區北堤東路、沙鹿區光華路因短時強降雨積水，建設局接獲通報後進行預防性交維封閉，待降雨趨緩後積水自然消退後開放通行，目前全市16個車行地下道及53處淹水監視點，均無淹水封閉情形。

陳大田指出，凱米颱風災害案件多數為樹木倒塌，其他零星案件為道路積水及下陷坑洞、路燈損壞等，建設局接獲通報即動員人力機具就影響道路通行部分優先處置。

此外，部分中市公有停車場也有樹木傾斜倒塌及斷枝散落情形，影響停車場內車輛及行人動線，經交通局全力排除，目前各停車場均已恢復正常進出；另交通號故障路段及自主巡查號誌故障不亮部分，交通局獲報已通知廠商進行修復，正陸續恢復正常運作中。

針對和平區及太平區達土石流紅色警戒區域，民眾已進行疏散撤離至安全區域，災害應變中心指出，颱風期間共撤離包括和平、太平、北屯、新社、東勢區等129人；另停班課期間仍有民眾闖山區、河川及海邊等公告警戒區域進行活動，共開出13件書面勸導單，尚未有開罰案件。

台中市政府指出，後續受到颱風引進西南氣流影響，不少地方出現強降雨情形，市府仍維持高度警戒，適時排除各種災損。

台中整夜風雨交加，大肚興和路地下道一度封閉，建設局今已搶通。（圖由市府提供）

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