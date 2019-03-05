體驗民主 東山國小模範生代表選舉玩真的

2019-03-05 08:47

〔記者王涵平／台南報導〕東山國小舉辦「模範生代表」選舉，參考中選會規範，投票流程比照真正的選舉，參選學童組競選團隊、製作文宣、拉票等，體驗台灣的民主制度。

東山國小校長曹欽瑋表示，從六年級選舉班代表由全班無記名選出，再由各班級代表組織競選團隊，製作海報，班級導師扮演顧問與諮商角色，適時提醒孩子，但不過於插手，學校行政團隊扮演中選會角色，公正辦理投票與反賄選說明會、候選人政見發表，3到6年級學生參與投票。

選務工作人員由學生報名參加，從佈置投開票所到開票作業由學生一手包辦，學務處團隊從旁指導，順利完成投開票作業。曹欽瑋表示，當選人今日正式發表當選感言，對全校師生而言是有效的楷模學習，學生認知民主法治的重要。

模範生當選人李瑀潔謝謝同學的肯定與支持，表示一定會努力成為最好的榜樣，做個尊敬師長、友愛同學的好學生。

主任吳淑梅說，實際體驗、詳細規劃與嚴格執行才能讓孩子真正體驗民主法治，民主素養要從小開始、真的培養。

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