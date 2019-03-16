不畏困難力爭上游 新北表揚27優秀身心障礙學生

2019-03-16 17:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立板橋高中學生謝旻翰，從小罹患腦部髓芽細胞瘤多次進出醫院開刀治療，因發展遲緩，導致肢體能力無法配合同儕學習，但他仍然努力不懈，高一曾獲校內英語演講比賽第2名，也通過劍橋國際英語認證，他昨天與27位優秀身心障礙學生，以及全市378位模範生代表，共同獲得市長侯友宜頒獎，肯定大家不畏艱難、力爭上游的積極態度。

新北市教育局今天舉行「新北市107學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生表揚大會」，會中邀請獲獎學生及家長一同領獎，共享榮耀與喜悅。

像是謝旻翰，雖在互動技巧上受限，較不擅表達言詞，但他仍勇敢自我挑戰，曾代表參加「新北市模擬聯合國－亞洲婦女就業權成果發表會」，榮獲最佳立場文件獎，他也主動擔任新北市特殊教育學生挑戰日活動志工，協助板中校友盃球賽及視力檢查活動，積極參與學習活動。

還有鶯歌區昌福國小學童鄒淳儀，從小因膽道閉鎖及肝臟移植手術造成身體病弱，休養期間由導師到家協助輔導課業，她個性積極認真，雖受病況影響，但她仍把握每次學習機會，積極參與活動與競賽，榮獲三鶯區閩南語朗讀第2名及新北市學生音樂比賽直笛合奏優等，她希望將來能成為醫護人員，照顧更多人。

樹林區武林國小學童吳俐霓，患有腦性麻痺，天生右手捲曲無法張開，做每一個動作，都要比同年齡的人，多花數倍的力氣才能完成，吳俐霓不因外在身體缺陷而影響到求知求學熱忱，保持樂觀進取的生活及學習態度，讓師生也感受到她永不放棄的人生態度。

淡水區竹圍高中學生潘念祖，家中經濟靠母親一人撐起，潘念祖平時熱心助人，在學校擔任角力隊選手，平時訓練或比賽，自我要求嚴格，晨訓從未遲到，因為家住的遠，她每天5點就得起床，秉持著苦練與堅持，榮獲2018台灣公開賽選拔第一名，今年更入選角力國手代表台灣出賽，期許自己在熱愛的角力領域，持續發光發熱。

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