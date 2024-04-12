頂呱呱是怎樣的存在？鄉民一針見血：速食界的OK超商

網友疑問頂呱呱在速食界是怎樣的存在。（資料照）

2024/04/12 21:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣連鎖速食店競爭激烈，業者們都有各自拿手招牌餐點。一名網友疑問「頂呱呱在速食界是怎樣的存在」？認為其討論度比不上麥當勞、肯德基等品牌，更常被拿來揶揄。貼文一出掀起熱議，還有人將其比喻為「OK便利商店」。

網友在PTT論壇發文說，比起來自美國的麥當勞，頂呱呱可是早它10年出道的前輩，只可惜市佔率、品牌知名度都遠不及其他主流品牌。原PO直言，對消費者來說，頂呱呱在台灣速食界反而更常成為揶揄的對象。

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貼文一出，鄉民們紛紛留言，「老人情懷」、「能活到今天不簡單了」、「紅茶冰沙，小時候的味道」、「童年回憶之一」、「這輩子沒吃過，一樣要吃炸雞為何不選擇這幾年新出的」；還有人拿頂呱呱類比OK便利商店，「比萊爾富還下面的OK吧」。

也有人給出評價，「呱呱包飯超油」、「太貴了，漲成這樣吃不起」、「生意不好－肉放在保溫越放越難吃－生意不好」、「勉強可以當某KFC薄皮嫩雞的代替品」、「品質不穩定很吃店家，好的還不錯，但價格也沒便宜哪去」、「以前還可以，自從拿坡里開始賣炸雞之後，這家只剩地瓜薯條」、「現炸的好吃，但一般都是拿到保溫箱的超乾」。

但也有一派支持聲浪擁護，「呱呱包跟辣味炸雞不錯」、「最好吃速食店欸」、「很吃工讀生，剛炸好沒炸焦的話是滿頂的」、「剛炸起來，沒炸焦，那個皮真的頂」、「老實說烤雞不錯吃」、「呱呱包好吃」、「外觀沒美式速食好看但不錯吃」。

網友認為呱呱包跟辣味炸雞不錯。（翻攝自頂呱呱臉書）

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