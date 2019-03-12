暖冬搞怪！高雄同棵水蜜桃 同時開花又結果

2019-03-12 23:45

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水蜜桃經濟產值破億元，今年因暖冬無雨，減產超過5成，生理時鐘更是大亂，罕見出現同一棵樹開花又結果，而且葉子竟比果實還多，粉花、綠葉、紅綠果齊放，蔚為奇觀。

高雄市農業局統計，高雄水蜜桃種植面積約87公頃，全年產量約650噸，主要產區是桃源、那瑪夏區各半，是全國最早上市的水蜜桃產地，被稱為「五月桃」聞名，經濟產值達1億元。

值得一提的是，近年來氣候異常，今年暖冬不冷，又幾乎無雨，連水蜜桃樹也受不了，造成開花期延後近1個月，連帶也影響結果期延後，造成產量減少超過5成。

水蜜桃是台灣重要經濟落葉果樹，會先落葉再開花，結果後再長新芽，今年生理時鐘大亂，罕見出現同一棵樹開花又結果，而且葉子竟比果實還多，不同於過去樹葉掉光現象，今年呈現粉花、綠葉、紅綠果的奇異景色。

農業局說，高雄水蜜桃特色是小顆又柔軟，相較於拉拉山的溫帶水蜜桃，吃起來清甜、香氣芬芳，口感綿密多汁，甜度最高可達19度，曾獲總統蔡英文青睞，入選就職典禮國宴水果。

農業局指出，水蜜桃這波農損初估近320萬元，受災面積超過35公頃，市府已爭取中央現金救助。而水蜜桃減產，預期將量少價揚，可望於5月上市，採收期只有半個月，產季大約5月底結束，民眾要把握機會嘗鮮。

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