暖冬衝擊 荔枝洋蔥蒜頭歉收

2019-03-04

乾旱災損近2億 將啟動現金救助 今起可提申請

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年暖冬創下七十二年來新高紀錄，溫度高、雨水少，農作物生長不順。農委會初估荔枝受損面積恐將超過七千公頃，洋蔥、蒜頭產量大減，價格波動恐難免。農糧署指出，已請專家勘察，農損達一定比率將啟動現金救助，洋蔥、蒜頭每公頃補助三萬六千元、玉荷包每公頃九萬元。

荔枝受損面積 恐逾7千公頃

農委會昨晚也公告，苗栗的高接梨、台中的枇杷、南投的枇杷與梅、雲林的大蒜、台南的黑葉荔枝、玉荷包荔枝與龍眼、高雄的黑葉荔枝、玉荷包荔枝、屏東的玉荷包荔枝與洋蔥，都將納入辦理現金救助及低利貸款的地區與品項，受災農民今日起可向公所提申請。

農糧署初步彙整，目前農損一億九七六四萬元，主要受損作物為荔枝，損失金額八四四八萬元，次為枇杷、洋蔥、梅及茶等。縣市來看，高雄損失七千四百萬元、佔卅七％最多，其次台中六二七六萬元、屏東四○三七萬元、南投一七○五萬元較嚴重。

高溫缺水 影響農作物生長

農糧署說明，暖冬影響包含溫度過高，造成農作物生長不順，另有缺水導致產量下跌，目前較嚴重者有洋蔥、蒜頭和玉荷包。洋蔥主要種植地為屏東恆春半島、蒜頭則在雲林，玉荷包為高雄和屏東。

農糧署指出，今年洋蔥「長不大」，大球洋蔥數量減少兩成以上；部分蒜頭生長的球莖也不夠飽滿；玉荷包則是荔枝品種中產季較早，通常五月可採收，但由於高溫缺水，原本這時期應陸續開花，但開花不順，台中以南估計恐將有六千五百到七千八百公頃荔枝園受影響。

此外，各農試所也陸續接獲農民通報，李、桃、梅、枇杷和茶都因缺水旱象受影響，農委會已自二月底請各縣市隨時查報農作災情。

農委會主秘張致盛表示，去年以來降雨不足，確已影響中南部農作產區。尤其山坡地上的果樹類作物，因缺灌溉設施、水源不足、土壤結構等，比起平地能取用水庫的農田，受乾旱影響更大。

損失2成 洋蔥蒜頭每公頃補助3.6萬

農委會表示，依農業天然災害救助辦法，農作物無收穫面積達到鄉鎮五％以上，就組隊現場勘察，實勘個別農戶損失率達二十％就符現金救助標準，洋蔥和蒜頭每公頃可補助三萬六千元，玉荷包則是九萬元。

氣象風險公司分析，今年降雨量明顯減少，以台北為例，只下了平均值的一半，台中降雨則是不到平均值兩成。就趨勢來看，恐到四月雨量才有機會提升，但距離「最佳雨量」恐仍有一段差距，農作及民生用水都需保持警覺。

莊瑞雄前往現勘洋蔥災情。（記者蔡宗憲翻攝）

高溫缺水推估受影響作物

雲林地區採收的蒜頭蒜球小且品質不佳明顯有災損。（記者廖淑玲攝）

農業局今邀集相關單位組成勘災小組，確認高雄荔枝災情，並向中央爭取現金救助。（記者陳文嬋攝）

高市今年玉荷包荔枝開花率不到三成。（記者陳文嬋攝）

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