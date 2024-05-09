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首頁　>　社會

新北國中生割喉案 乾兄妹都依殺人罪嫌起訴

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2024/05/09 17:22

〔記者王定傳／新北報導〕新北市楊姓國中生去年12月與同校林姓學妹發生爭執，遭林女「乾哥」郭姓少年持彈簧刀割喉致死，新北地院少年法庭調查3個月後，4月12日依殺人罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向少年法庭聲押禁見獲准，今天則依殺人罪嫌起訴林女和郭姓少年。

新北地檢署說，因少年事件處理法等規定，本案不會提供新聞稿、起訴書等資料，亦不會對案情進行說明。

去年12月25日耶誕節中午，林女在午休時間到楊生班上找人，用力甩門被身為風紀股長的楊生出聲制止，林女不滿，向同校的「乾哥」郭生訴苦，郭生認為楊生沒有給他面子，竟持彈簧刀朝他頸、胸、背部狂刺，楊生送醫搶救，隔天不治。據了解，少女疑似下指導棋，且衝突時就在現場，甚至向制止行凶的學生說「滾開！」被列為殺人共犯。

新北地院少年法庭案發後，先後裁定將郭生、林女收容於少觀所，今年3月21日以2人涉犯殺人重罪，且犯案時皆已滿14歲，依少年事件處理法規定，裁定移由新北檢偵辦，4月12日因無人抗告確定後，將2人正式移送檢方偵辦。

檢方訊後向少年法庭聲請羈押禁見2人，法官認為，2人均涉殺人重罪，嫌疑重大，郭生坦承刺死楊生，林女否認殺人，皆有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見於台北少年觀護所，考量其年少，准許郭生的祖母、父親，林女的父母、祖父母，以及法院少年保護官、學校輔導人員、社工接見，但不准通信；檢方經27天偵辦，今日依殺人罪嫌將2人起訴。

依刑法規定，殺人罪可處10年以上徒刑、無期徒刑或死刑，但由於2人均未滿18歲，依法不得處死刑或無期徒刑。

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