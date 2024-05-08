為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網紅Toyz入監前畏罪潛逃失聯？ 中檢：已請警方注意掌握行蹤

「Toyz」劉偉健最快5月入監服刑。（翻攝自臉書）

「Toyz」劉偉健最快5月入監服刑。（翻攝自臉書）

2024/05/08 18:57

〔記者陳建志／台中報導〕前電競選手、網紅劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈，遭判刑4年2月定讞，最快這個月就會入監服刑，不過昨晚（7日）原定的直播卻開天窗，就連工作室也找不到人，讓外界質疑是否畏罪潛逃？台中地檢署今天表示，已請相關警方單位注意，嚴密掌握被告行蹤。

台中檢警2021年在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健（31歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元交保。

台中地院前年11月一審，劉販賣第二級毒品6罪相加起來共13年2月有期徒刑，但法官考量他偵、審期間均坦承犯行，並供出上游使檢警查獲，各予以減刑一次，合併執行4年2月。

劉偉健認為太重希望能判緩刑，雖接連上訴台中高分院、最高法院但都遭駁回，確定判刑4年2月定讞，最快5月就要入監服刑。

不過就在入監前夕，昨晚直播突然更改時間，後來時間到了也沒出現，現場工作人員也聯繫不上他，讓直播開天窗，讓外界懷疑他是否畏罪潛逃？

台中地檢署今天表示，尚未接獲最高法院的案卷，劉男入監的時間還未確定，但已請相關警方單位注意掌握劉男行蹤，待受到案卷後，將依法執行。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Toyz坦言準備坐牢擔心「另一半」 筱崎泫刻意不提轉移話題
2024/04/29 20:39

Toyz坦言準備坐牢擔心「另一半」 筱崎泫刻意不提轉移話題
Toyz入監倒數！「行蹤成謎」直播平台曝近況
2024/05/08 13:55

Toyz入監倒數！「行蹤成謎」直播平台曝近況

南科產業加持 輕鬆首付5%入主國家級耐震住宅
Toyz坐牢前哭哭 道別直播揭：寫好遺書
2024/04/28 22:12

Toyz坐牢前哭哭 道別直播揭：寫好遺書
Toyz將服刑心情低落！暗酸超哥：搞不好我進去他死了
2024/04/29 06:48

Toyz將服刑心情低落！暗酸超哥：搞不好我進去他死了

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
Toyz入獄倒數中！「浪live同事」揭他直播盛況：其他人都被斷播
2024/05/02 17:12

Toyz入獄倒數中！「浪live同事」揭他直播盛況：其他人都被斷播
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播