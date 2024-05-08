網紅Toyz入監前畏罪潛逃失聯？ 中檢：已請警方注意掌握行蹤

「Toyz」劉偉健最快5月入監服刑。（翻攝自臉書）

2024/05/08 18:57

〔記者陳建志／台中報導〕前電競選手、網紅劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈，遭判刑4年2月定讞，最快這個月就會入監服刑，不過昨晚（7日）原定的直播卻開天窗，就連工作室也找不到人，讓外界質疑是否畏罪潛逃？台中地檢署今天表示，已請相關警方單位注意，嚴密掌握被告行蹤。

台中檢警2021年在中部地區查獲多名大小藥頭，一共起獲多達200顆大麻菸彈，經向上溯源認為劉偉健（31歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元交保。

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台中地院前年11月一審，劉販賣第二級毒品6罪相加起來共13年2月有期徒刑，但法官考量他偵、審期間均坦承犯行，並供出上游使檢警查獲，各予以減刑一次，合併執行4年2月。

劉偉健認為太重希望能判緩刑，雖接連上訴台中高分院、最高法院但都遭駁回，確定判刑4年2月定讞，最快5月就要入監服刑。

不過就在入監前夕，昨晚直播突然更改時間，後來時間到了也沒出現，現場工作人員也聯繫不上他，讓直播開天窗，讓外界懷疑他是否畏罪潛逃？

台中地檢署今天表示，尚未接獲最高法院的案卷，劉男入監的時間還未確定，但已請相關警方單位注意掌握劉男行蹤，待受到案卷後，將依法執行。

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