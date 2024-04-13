桃園「國道2號中路交流道」 都發局：力拚7年完工

國二中路交流道入口聯絡道位於玉山路口。（記者謝武雄攝）

2024/04/13 18:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院日前核定「國道2號增設中路交流道」可行性研究，不過交流道匝道及聯外道路拓寬用地仍待「中路車站整體開發計畫區段徵收」才能取得，都市發展局副局長歐政一表示，會力拚3年內完成區徵計畫，連同施工期約7年可以完工。

為了排除區段徵收時間不確定因素，行政院副院長鄭文燦上月20日到場勘，建議用地費用4.25億元可採先徵收、保留區徵權利方式進行，經費由中央、地方共同分攤，雖然內政部已經不同意採取這種方式，既然副院長願意協調，市府樂觀其成。

請繼續往下閱讀...

除此之外，中路交流道只提供西向增設入、出口匝道，也就是說，從國三轉國二或從國二大湳交流道往桃園方向車輛可在中路交流道下車，但要國二轉國三或在大湳交流道下車的車輛則無法從中路交流道上車，而必須往東選擇南桃園交流道，因此對南桃園而言，只紓解一半的車潮，由於東向至今仍未規劃，用地則是寄望「中路車站整體開發計畫區段徵收」擴大計畫更是遙遙無期。

交通局張新福指出，國2增設中路交流道計畫，藉由中路車站整體開發計畫配置的3車道環場道路系統作為連絡道，可有效紓解當地交通塞車問題，工程經費為17.76億元，其中交流道連絡道用地透過區段徵收取得，由桃園市政府負擔用地及拆遷補償費約4.25億元，至於工程費約13.51億元則由交通部國道公路建設管理基金全額負擔。

行政院亦請交通部偕同桃園市政府針對中路站開發區周邊交通情形，配合重大交通建設期程，滾動檢討中路交流道完工後提升整體地區交通運轉效能做法，以確保交流道完工後之運輸效益符合計畫目標，以提供桃園市民優質的交通服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法