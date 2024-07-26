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高雄爆雨超越莫拉克 淹水消退速度引爆網友互噴

有網友貼出，各點退水照片比較，並感謝值勤中的所有工作人員！（圖擷取自臉書貓與邪佞的手指）

有網友貼出，各點退水照片比較，並感謝值勤中的所有工作人員！（圖擷取自臉書貓與邪佞的手指）

2024/07/26 11:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕凱米颱風風強雨急又適逢大潮，昨天造成高雄多地嚴重災情，今天上午僅剩2處地區仍有路面積水，在各地積淹水的當下，開始有網友狂酸「果然是暖男心中的水高雄」，但仍有網友貼出積淹水消退道路的對比照，「高雄加油，我們挺你！」

凱米颱風從前晚到昨天一整天狂風暴雨，導致二仁溪、典寶溪、後勁溪、阿公店溪、荖濃溪和楠梓仙溪等溪水暴漲，適逢大潮，高雄愛河也難消退，造成各地傳出淹水災情。

市府水利局表示，高市截至上午8時仍有2處積水未完全消退，包括月世界小滾水19號旁，仍約17公分水位，以及岡山潭底里崑山西巷，約25公分水位，水利局正全力排除中。

不少積淹水路段被網友貼上網提醒路人，卻引發網友論戰，有人說，「果然是暖男心中的水高雄」、隨後有人回嗆「唉……又一個政治狂可憐，別酸了，真的好累！」多數網友認為「這個颱風降雨打破紀錄，很久沒淹了這次真的錯手不及」。

有網友提供，各點退水照片比較，並感謝值勤中的所有工作人員！他們頂著風雨為大家顧好家園。但也有不同立場的網友疑惑，「淹水後的馬路，會一點泥濘都沒有嗎？就算水退了，清潔隊馬上去整理，也不可能？」

不久又遭回噴「因為立場的差異會硬凹，看不到角度差異，讓他們眼睛業障重，腦子不清楚。」

高雄市災後街道，積水消退前後比較。（圖擷取自臉書貓與邪佞的手指）

高雄市災後街道，積水消退前後比較。（圖擷取自臉書貓與邪佞的手指）

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