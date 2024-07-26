高雄泡水車激增連車牌都沖失 送派出所招領

高雄泡水車激增連車牌慘沖失，鼓山分局接獲民眾送來拾獲的4張車牌，代為尋主發還。（民眾提供）

2024/07/26 11:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄慘遭凱米颱風強風豪雨侵襲，多處傳出災情，道路一度嚴重積淹水，許多汽機車淪為泡水車，甚至連車牌都被大水沖走遺失，今天陸續有民眾拾獲車牌送派出所，臉書社團「高雄大小事」也協助失牌招領，包括鼓山分局龍華所、新興分局中正三所、三民一分局哈爾濱所都收到民眾拾獲的流失車牌。

警方指出積淹水退後，許多被大水沖走的車牌陸續被發現， 熱心民眾黃男（43歲）拾獲3面車牌，昨晚送至哈爾濱街派出所報案，警方立即循線聯繫上車主，目前已有1面車牌由車主領回，另2面車牌車主將擇日領取。

請繼續往下閱讀...

另有網友拾獲車牌就近轄區鼓山分局龍華派出所，他表示，大順路、中華路麥當勞附近，因水太高強行涉水，自己的車牌被水沖走，為了找回自己的車牌，卻一次找到了別人的4塊，每找一塊，心中都會爽一下，爽了4次，也失望了4次，全部送至鼓山分局龍華派出所，鼓山分局表示已有3面車牌發還失主。

許多車牌慘遭大水沖走，被網友戲稱為「車牌事件」，警方呼籲，民眾車牌如不慎遺失，請與當地派出所聯繫；另若拾獲車牌，切勿自己留用或藏匿，應盡速送至派出所，以免觸法。

高雄泡水車激增連車牌慘沖失，熱心民眾拾獲流失車牌，放入塑膠袋（紅圈）送至派出所招領。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法