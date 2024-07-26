凱米豪雨狂灌 台南逾800戶淹水、土石流紅色警戒41條

凱米颱風尾挾帶大量水氣降雨，滯洪池與鹽水溪河道滿滿景況。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/26 11:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風雖已離開台灣，但是其颱風尾挾帶大量水氣，引發致災雨量。據台南災害應變中心統計至今（26）日9時，86處道路封閉，土石流紅色警戒已增加至41條，淹水50公分以上戶數逾800戶，尚未脫離威脅性。

台南災害應變中心統計資料，目前收容安置33處，收容372人，撤離人數累計770人；86處道路封閉、部分或全部封閉橋梁50座。

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另外災情累計，包括路樹傾倒748件、廣告招牌掉落91件；建物毀損88件；道路及隧道及周邊41件；積淹水184件（退水中85件）；路燈等民生、基礎建設災情96件；其他災情36件；淹水戶數833戶（達50公分以上）。至於停電部分，累計約8萬5千多戶，近8萬戶已恢復供電，其餘預計今晚9點前台電可望搶修完成。

此外，因應可能的劇烈降雨，針對玉井、六甲、東山、南化、楠西、白河及龍崎等7行政區13里發布土石流紅色警戒41條，黃色警戒7條。水位警戒部分:一級警戒5處，二級警戒6處。

市長黃偉哲主持災害應變中心工作會報，他表示，已經連續第3天不上班不上課，雖然颱風中心已於昨日凌晨離台，但其水氣仍籠罩台灣，導致全台豐沛雨量，陸續傳出災情，南台灣雨量之多尤為驚人，各單位務必盡最大努力搶救及復原。

由於颱風攜帶的西南氣流水氣，降雨量豐沛，在大量沖刷下，造成八掌溪台南市後壁段於昨日清晨，產生約1公尺缺口，溪水迅速淹沒北側稻田，市府相關單位立即封閉當地台1線路段，全力搶修，協請水利署第五河川分署立即調派卡車、防汛資材等將缺口封閉，防範災情繼續擴大。

凱米颱風強勁風雨造成台南逾800戶淹水，消防局人員出動協助受困居民。（圖由台南市消防局提供）

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