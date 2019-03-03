暖冬惹的禍！荔枝開花不到3成 高市爭取現金救助

2019-03-03 16:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年因冬季偏暖等氣候異常，嚴重影響高雄的荔枝開花，加上去年0823豪雨後至今降雨偏低，地方農民反映暖冬等氣候異常已經對荔枝造成嚴重影響，普遍開花率不佳，市府農業局今組成勘災小組，前往大樹等產區確認農損，並爭取中央辦理現金救助，以協助農民。

高市因暖冬併同乾旱已陸續有農業災損顯現，市府農業局提醒農友做好旱災應變管理，包含敷蓋減少水分蒸發、加強雜草管理避免土壤裸露、修剪不必要枝條、改採葉面施肥，並隨時掌握病蟲害防治時期等作為，減少乾旱影響。

每年5至6月為玉荷包及黑葉等荔枝產期，其中大樹、燕巢、旗山、杉林、內門為主要產區，但今年因逢暖冬又乾旱影響，開花率不佳，帶葉花穗情形明顯，考驗農民栽培管理技術，增加生產成本；又氣候溫暖可能使荔枝椿象更為活躍，目前是荔枝椿象最關鍵的防治期，請農民加強防治，以穩定生產。

農業局長吳芳銘表示，因暖冬等氣候異常影響，已造成高市荔枝農損，已邀集相關單位組成勘災小組確認災情，並向中央積極爭取現金救助，同時也洽高雄農改場給予農民技術指導，減少農害，對於龍眼、青梅、紅肉李、桃等作物，將請各公所隨時掌握災損情形並持續查報，以確保農民權益。

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