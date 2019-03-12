三月就能吃愛文芒果！暖冬產季提前 量價皆具

2019-03-12 21:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣著名的愛文芒果，以屏東枋寮、枋山最早出產，不過今年遇上暖冬，還比以往提早半個月就出產，過年前就已有果農套袋，現在陸續出產且量價皆具，台北拍賣市場總公斤均價比去年同期增1.5倍，逾128元，總交易量逾7.5公噸更狂增72倍之多。

三月就能吃芒果？今年愛文芒果因為暖冬，產季提早於228連假就已開始，台北拍賣市場曾拍出上貨均價1公斤300元的好價錢，至今快半個月了，上貨均價也近250元，提早開紅盤，農民盼拉長「蜜月期」。

枋寮果農潘煌清說，今年暖冬產期約比往年提早半個月左右，價錢當然越早越高，有農友因為果粒品相好又大顆，1公斤拍出350元高價，已往清明時節難見愛文芒果，今年倒是成為祭祀品的選擇之一，他的果園則是下週就要採收趕著外銷香港。

枋寮地區農會總幹事鄭晏昕指出，枋寮的芒果早在春節前就已經有少量出貨，現在產期提早，每天集貨場至少已有2、300箱要運銷出貨，她笑說，現在蓮霧都還沒忙完就要開始送芒果，這種蓮霧還很大量，芒果也已開始進入產季的狀況，確實是往年不曾有的罕見經歷。

枋寮鄉長陳亞麟則注意到228前的炎熱南風及這陣子的雨，恐會產生芒果無法結果狀況，請農民密切注意，持續觀察是否有嚴重天然災害情形。

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