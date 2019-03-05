恆春半島洋蔥暖冬縮水 他卻種出「拳頭大洋蔥」的秘密是…

2019-03-05 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東冬季氣候溫暖，洋蔥莖球縮小、荔枝開花情況不佳，當地農民叫苦連天，農政單位也祭出政策協助，不過，仍有農民滿滿蔥田都是拳頭大的「大球」洋蔥，縮水洋蔥比例不到1成，對於如何避開暖冬襲擊的秘訣，資深蔥農楊德和謙稱，「一切是因為管理，加上老天給的好運啦！」

「就是灌溉、肥料、控制病蟲害，哪有什麼秘訣！」今年仍可望收成2萬包洋蔥的楊德和說，去年11月上旬開始種蔥，共7甲田地目前都進入收成期，僅有不到1成受到暖冬影響「縮水」，整體收成與往年相去不遠，許多同行好奇詢問「避禍」之道，其實就是「有效管理」而已。

種植洋蔥超過30年的楊德和說，面對氣候變遷，每個農民都有其應變之道，不同的風勢、雨水都要有管理作為，長久以來透過請教專家及自己研究，今年才得以避過這波可怕的暖冬，但整體洋蔥價格仍在每袋200至250元左右，「縮水蔥」仍影響市場價格偏低，他比較幸運，有貨能減少損失。

今年恆春半島的洋蔥田，長出來的洋蔥沒比50元硬幣大多少，農民大嘆，「根本算不上小球，連小小球的水準可能都算不上，連僱工收成的工錢都付不起！」部分蔥田連小球可能都不到3成的收成，甚至放棄收成，血本無歸。

根據行政院農業委員會初步統計，年初旱災、暖冬農業災情，屏東縣農作物損失金額約4000萬元，以恆春半島地區洋蔥及玉荷包荔枝受損嚴重，屏東縣政府函請各公所即日起至13日，受理天然災害現金救助及低利貸款申請案。

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