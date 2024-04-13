台澎機票難求！水上摩托車「跳島遊」應運而生

在台澎機票一票難求下，水上摩托車跳島遊澎湖，似乎是不錯選擇。（記者劉禹慶攝）

2024/04/13 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年澎湖觀光旺季，台澎空運機票一票難求，連澎湖輪夜航也是班班客滿，因此發展水上摩托車跳島遊，似乎也是不錯的選擇。民進黨籍立委蔡易餘今（13）日率同30台水上摩托車、75人，浩浩蕩蕩由嘉義布袋出發，同行的還有立委林宜瑾、嘉義2位議員及台南1位議員。

蔡易餘立委熱愛水上摩托車運動，早已人盡皆知，已多次騎車穿梭在嘉義與澎湖的藍色公路，此次在其號召下，立委林宜瑾、嘉義2位議員及台南1位議員，都加入其行列，隨行還有3艘隨護補給船，並有嘉義水上救難大隊沿途戒護，要讓大家玩得開心又安全。

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一行人由早上8時30分，浩浩蕩蕩自嘉義布袋出發，先前往南方四島國家公園東吉及藍洞參觀，中午十二時登上望安島用餐，稍事休息後，則轉往澎湖本島鯨魚洞及跨海大橋，最後才開進馬公亞果碼頭。林宜瑾及另一名嘉義女議員，雖是新手上路，遊程剛開始還有誤上賊船的感覺 ，但感受到御風而行的快感後，全程不換手，一路完成挑戰。

馬公市長黃健忠前往亞果碼頭迎接貴賓到來，蔡易餘認為澎湖藍色公路跳島遊，值得大力推廣，不佔機位又能帶來觀光客源；另一位嘉義男議員則表示，擔任嘉義議員，一定要具備攀爬玉山及水上摩托車遊澎湖經歷，並起鬨要蔡易餘立委再度領軍，率隊攀爬玉山，嚇得蔡委員連稱自己是海線立委，不是山線的哦！

有朋自遠方來，馬公市長黃健忠前往亞果碼頭迎接。（記者劉禹慶攝）

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