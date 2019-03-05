糟了！開花不到1成 今夏恐吃不到中寮龍眼

2019-03-05 20:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉是龍眼大宗產地之一，今年碰到暖冬又乾旱，原本現在應抽出一點花穗，但至今只見葉不見抽花穗，鄉農會推估開花不到1成，不開花即無法結果，今年夏天龍眼產量恐怕很稀少，愛吃龍眼的人可能會吃不到。

南投縣中寮鄉是全台龍眼大宗產地之一，近幾年農民減少種植面積，從以前極盛的1500公頃至現在只剩800公頃，而今年冬天因為天氣熱加上數月沒有明顯降雨，原本應該本月就會抽出一點，但至今有抽花穗的少之又少。

中寮鄉農會總幹林裕堂表示，今年冬天少有明顯降雨，且氣候溫暖，低溫不夠，又雨水不足，導致無法發芽分化，至今約有九成的龍眼沒有抽花穗，沒抽花穗就無法開花，沒開花即無法結果，農民夏天將無龍眼可採，損失慘重。

林裕堂說，南部龍眼和荔枝有納入旱災救濟，而南投縣目前僅枇杷和梅子有列為救濟項目，殊不知龍眼也受災嚴重，因此已請縣籍立委幫忙爭取，希望農委會能將南投縣龍眼和荔枝納入第二波的救濟對象。

立委蔡培慧、馬文君均已在昨日向農委會反映，蔡培慧說，農委會本週四下午將前來現勘，包括荔枝、龍眼、茶樹都會看，現勘完應該就會列入旱災救濟。

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