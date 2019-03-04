「D+變A-」暖冬重傷屏東洋蔥尺寸縮水 即起受理救助申請

2019-03-04 21:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年屏東冬季氣候溫暖，影響農產品洋蔥莖球縮小及荔枝開花情況不佳，農民叫苦連天向立委莊瑞雄等民代哭訴，屏縣府提報行政院農業委員會專案認定，希望能比照「農產業天然災害救助作業要點」協助受損農產業迅速復耕，各鄉鎮公所即日起至13日也受理天然災害現金救助及低利貸款。

根據行政院農業委員會初步統計，年初旱災、暖冬農業災情，屏東縣農作物損失金額約新台幣4037萬元，以恆春半島地區洋蔥及玉荷包荔枝受損嚴重，屏縣府昨函請各公所受理申請案，除了已公告之農作物品項外，倘有其他農作物災損發生，若符合「農產業天然災害救助作業要點」相關規定，將彙整資料專案提報行政院農業委員會，協助農民迅速復耕，以減輕農民經濟負擔。

日前到洋蔥田現勘的立委莊瑞雄表示，整個恆春半島的洋蔥田，長出來的洋蔥沒比50元硬幣大多少，根本算不上小球，連小小球的水準可能都算不上，連僱工收成的工錢都付不起，有些農民更哭訴「不要說大球、中球了，連小球可能都不到三成的收成，簡直血本無歸」，也催促農委會盼盡速撥款補助。

不僅洋蔥、玉荷包明顯受災，正值開花期的枋山特產愛文芒果，當地資深董姓果農表示，去年芒果受寒害重傷，同樣面臨暖冬加上近期炙熱南風帶來病蟲害，造成有開花少一半，套袋量恐少二成，整體產量恐不樂觀，如屆時果實重量不夠彌補減損的數量，農民全年心血恐付諸流水。

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