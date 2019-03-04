龍眼荔枝暖冬不開花有救助 陳亭妃讚農委會接地氣反應快

2019-03-04 19:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕今年受限於暖冬氣候和長期不雨等因素，龍眼、荔枝等水果因此不開花，讓果農相當憂心，而農委會也予以旱災區現金救助和低利貸款。對此，立委陳亭妃稱讚，農委會迅速反應相當接地氣。

暖冬氣候加上長期不雨，讓龍眼、荔枝、玉荷包等水果高達9成不開花，陳亭妃因此從農曆年前後就接獲許多果農陳情，瞭解後也發現今年不像往年於過年前後大量開花，而是抽芽長葉子，所以上周就立即向農委會主委陳吉仲反映。農委會也於昨日迅速做出回應，給予包括台南市等6個旱災區農業天然災害現金救助及低利貸款，從今日至3月13日可逕赴區公所申報。

陳亭妃表示，暖冬年龍眼、荔枝、玉荷包因為缺乏低溫環境，遲遲無法分化開花，導致生長時序大亂，跳過開花季節，直接發出春芽而無法結果，產業絕對備受衝擊，但幸好有來自政府的救助可以讓農民稍微鬆口氣。

東山區農會總幹事余淑琴也說，東山區龍眼產業面積1300公頃，占全市生產面積的一半，災情慘重，請果農在期限內趕緊到區公所申報。

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