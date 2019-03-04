茶樹枯如「活死人」未列旱災救助 南投茶農不平

2019-03-04 22:17

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉以凍頂烏龍茶聞名，今年開春以來，降雨量及水氣嚴重不足，以致未有灑水輔助設施的茶園茶樹，不是嫩芽吐不出來，便是芽苞尚未發育就枯死，有的茶樹甚至變成「活死人」般異象，隨手一拔整株茶樹便被連根拔起，受到乾旱衝擊之大，可見一斑，茶農初估今年春茶產量至少欠收5成以上，但卻未被列入旱災救助項目，令人不平又難過，盼縣府能向中央據理力爭，比照青梅、枇杷一樣予以救助。

「茶」是南投縣最重要的經濟作物之一，全縣種植面積約7000公頃，其中，鹿谷鄉耕種面積約1000公頃、居全縣十分之一，也是縣內唯一未設灑水等人工輔助設施的茶區，茶農可說是真的靠「天」吃飯，以致乾旱災情也較其他茶區嚴重。

鹿谷鄉民代表康峻瑜及農會總幹事林義能表示，鹿谷有8成以上鄉親靠「茶」相關產品為生，惟今年在氣溫偏暖又少雨的雙重影響下，目前從海拔800公尺的永隆、鳳凰、小半天等茶區，乃至海拔1500公尺的大崙山茶區，處處可見茶樹因缺水枯死的景象，令茶農苦不堪言，如今又未在中央公布救助作物的名單之中，也難怪茶農怨聲載道。

信義農會總幹事黃志輝、竹山農會總幹事鄭文惠、魚池農會總幹事王威文指出，南投縣計有8大茶區，包括信義玉山茶、竹山杉林溪茶、日月潭紅茶等等，雖然絕大多數茶園設有灑水設施，但枯水期導致部分水源頭也缺水，加上缺乏水氣濕潤，茶樹生長狀況依舊不理想，已可預期收成勢必減少，不容縣府等閒視之﹗

縣府農業處長陳瑞慶表示，鹿谷鄉栽種茶樹的方式算是特例，幾乎是以當地天然氣候、溫濕度及地理條件為主，依過往經驗，4月是春茶採收期，假使3月底以前再無足夠降雨量，後果真的不堪設想，縣府目前已將茶樹列入農損「觀察名單」，積極注意後續發展，必要時也一定會全力向中央爭取救助，善盡維護茶農權益的職責。

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