茶樹禁用氟派瑞 歐美貿易代表關切

2017-09-07

美方︰會讓國際貿易失去安全感

〔記者吳欣恬、吳亮儀／綜合報導〕衛福部食藥署三月公告一批農藥殘留容許量標準，其中農藥氟派瑞從果樹延伸使用到茶樹，引發社會擔心農藥使用浮濫疑慮，食藥署六月以行政命令撤銷此項殘留容許標準。此舉看似平息國內民怨，卻引發國際對台貿易的不信任。

據了解，氟派瑞事件不但引來歐洲商會表達不滿，七月以美國貿易代表署為首的貿易訪問團，也對農藥氟派瑞的使用表達關切，美方認為，如果只因民代反彈而暫緩已發布的農藥延伸使用公告，會讓國際貿易失去安全感。

農委會︰找專家重審 回歸科學面

農委會副主委陳吉仲指出，氟派瑞致癌率低，許可使用有助於其他毒性更強的農藥退場，這部分一定要說明清楚。

防檢局副局長馮海東透露，國際藥廠拜耳因為信任台灣農藥的試驗能力和技術，選擇在台灣進行氟派瑞用於茶樹的田間試驗，合法申請通過後又碰壁，因而引發國際關切。

陳吉仲表示，氟派瑞用於茶樹一案，已在找專家重新審核，一切要回歸科學面，經過模型估算安全採收期和建議殘留容許標準，之後會再送食藥署。食藥署署長吳秀梅則說，農藥申請本來就是由業者提出，只要按規定作業，都可以討論和評估。

學者︰精準用藥 別讓農民無所適從

中興大學植病系特聘教授曾德賜認為，食藥署該做的不敢做，農民無所適從。他指出，現在農藥都被污名化，但就像人生病要吃藥，植物生病也要用藥，現在國內有機農業能存在，是因為病蟲害跑到其他非有機農地裡會被殺掉，重點是要做好源頭管理及精準用藥。

他直指，如果因民意就任意禁用農藥，是不負責任也不專業的做法，也可能導致國外新藥不敢進來，農民只能繼續用對環境傷害較大的舊農藥。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，食安管理政策涉及許多部會，應有一團隊進行整合比較好。像芬普尼雞蛋，食藥署和農委會抽驗結果大不同，就會打擊民眾對政府食安管理的信心。