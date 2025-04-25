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    公公清垃圾赫見「兩條線」驗孕棒 揪出媳婦偷吃小王

    曾女坦承出差時與同事酒後嘿咻就有了。（情境照）

    曾女坦承出差時與同事酒後嘿咻就有了。（情境照）

    2025/04/25 07:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕傻眼！公公清家中垃圾，赫見媳婦偷吃小王兩條線驗孕棒！

    新竹吳男父親在清運家中垃圾時，赫見媳婦曾女的驗孕棒而且還是兩條線，吳男逼問下，曾女才坦承出差時與同事酒後嘿咻就有了，事後吳男甚至還陪妻子到婦產科「抓娃娃」，隨即離婚並對二人求償百萬，新竹地院判賠25萬元。

    結婚僅3年的吳男說，妻子曾女111年10月間開始經常性晚歸，隔月父親於清理家中垃圾時，赫然發現驗孕棒，且呈現兩條線的陽性反應，然夫妻因工作繁忙，於111年10月間未曾發生性行為，他遂質問妻子，曾女始坦承111年10月到台南出差期間，與崔男發生性行為，導致懷胎。

    事後曾女更基於優生保健法規定，要求他陪同於111年11月前往婦產科診所簽署同意配偶施行人工流產同意書，吳男雖感無奈，但慮及子女利益，最終答應其請求。嗣經吳男與崔男對談，崔男亦對其侵害原告權利坦承不諱，更以簡訊道歉，由於2人之加害行為，導致吳男夫妻於111年11月協議離婚，憤而對2人連帶求償100萬元。

    崔男向吳男坦承，與曾女唱歌的時候喝酒，然後就做了很對不起吳男的事情，且二人甚麼防護措施都沒有做。

    法官認為，可知被告2人發生性行為前，崔男已知悉曾女為有夫之婦，2人於出差期間發生性行為，顯已逾越同事間通常社交禮節範疇，自當共同對人夫負侵權行為之損害賠償責任，應連帶賠償慰撫金25萬元。

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