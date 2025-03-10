葉元之面對罷免冷處理 黃呂錦茹硬將他推上戰場：攻擊越多他越強大

國民黨葉元之被外界認為罷免成功機會相當大。（資料照）

2025/03/10 17:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，藍綠立委一階連署提議截至今天（10日）為止呈34：0的懸殊成案數。其中各界認為被罷免機率最高的板橋立委葉元之，現在似乎採取「冷戰」，避免再上親綠政論節目的通告，試圖淡化罷免仇恨值，但國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今天卻將他硬生生推上「戰場」，宣稱綠營及其支持者越攻擊葉元之，他就會越強大，引發網友熱議。

根據中選會公告，今天確認泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍的罷免一階連署過關，迄今國民黨陣營已有34名立委的罷免案進入第二階段，反觀被藍營高喊以罷制罷的民進黨立委目前無一人通過，尚待補件審核。

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對此，黃呂錦茹今天上媒體人王淺秋的廣播節目專訪時痛批，賴清德政府帶頭對付在野黨，去年10月左右就開始宣揚罷免，明明立委任期都還沒滿一年就急著搞罷免，根本是在搞內亂。她還說，今年罷免一階連署開始有動作時，她有特別去看北市的連署攤位，看到排隊的人潮有嚇到，但她認為這就是因為綠營砸資源動員，不然一般的民團不可能有這種能力。

另外，近日傳出藍營內參民調列出被罷免危險名單中就包括葉元之，黃呂錦茹聲稱，攻擊葉元之越多，他就會越強大，「現在葉元之越來越紅，全國都知道他的名字，所以越要被保護，全國各縣市的黨員都會動起來保護（葉元之），反制罷免。」

黃呂錦茹還表示，她不覺得藍營立委在這次大罷免很危險，至少在台北市，「因為這幾個立委他們都做得非常好，而且國民黨在台北市的選民不是都那樣的無知，他們會判斷。像羅智強，他現在也展開了行腳，像徐巧芯那更不用講……賴士葆也是，基層也都還在。李彥秀這邊也是，港湖地區的人都覺得這麼好的立法委員，怎麼可能會遭遇到這樣的境況。所以賴清德這次的做法，已經激起國民黨共同的憤慨，不只是國民黨，所有在野黨都一樣憤慨。」

政治工作者周軒今天將黃呂錦茹的發言分享到臉書上，引起網友熱議，「葉元之都已經中彈住院，黃呂阿嬤硬要把他從醫院拖出來繼續中彈……」、「那我們就每天加強攻擊的火力」、「完全沒在反省，跟民意對撞」、「怎麼會到現在都還在認為是民進黨的陰謀，不是人民真的被激怒了？」、「這女人是存心要葉元之死吧」、「提油救火已經很夭壽了她這個是開油罐車過去灑啊！」

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