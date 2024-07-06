尼安德塔人神秘表親 生活樣貌首度揭露

丹尼索瓦人在青藏高原甘加盆地生活情況模擬圖。（路透）

2024/07/06 05:37

首次上稿 01:16

更新時間 05:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國與丹麥學者，根據青藏高原白石崖溶洞遺址中數千片骨骸化石，揭露曾生活在這片高海拔地區的遠古人類「丹尼索瓦人（Denisovan）」，有多元獵食對象，而且會利用動物骨骼製作工具，用來處理骨、皮。丹尼索瓦人是知名遠古人種「尼安德塔人」的表親，這項研究提供難得的線索，揭示這種已絕種的神秘人種生活樣貌。

請繼續往下閱讀...

中國與丹麥考古學家合作的這項研究，對在中國甘肅省夏河縣白石崖溶洞遺址發現的2500多片動物骨骸化石，進行古蛋白質分析，發現丹尼索瓦人會獵捕多種不同動物，其中以現仍存於喜馬拉雅山區的岩羊（Bharal）最多，其他如長毛犀牛、犛牛，甚至斑鬣狗，小型哺乳動物如土撥鼠，以及鳥類。

研究根據骨骸上殘留的刀痕分析，這些動物遭屠宰取肉，也有證據顯示進行抽取骨髓、剝皮等，還發現4件利用動物骨頭製作的工具，用於處理動物屍體。

這份研究報告3日在《自然（Nature）》期刊發表，研究共同負責人、丹麥哥本哈根大學分子人類學家威爾克（Frido Welker）表示，「這是首次了解到丹尼索瓦人的生存行為，顯示出他們很能獲得並且利用廣泛的動物資源」。

研究另一共同負責人、中國蘭州大學資源環境學院教授張東菊說，該洞穴中發現的多種不同動物遺骸，表示相較於附近青藏高原西部、或以北的黃土高原，「這個地方有相對更好的資源，尤其是在冰河期」。中國科學院青藏高原研究所研究員陳發虎指出，充分利用多樣的動物資源，可能有助於丹尼索瓦人在高原上成功生存了至少十幾萬年。

這項研究也在白石崖遺址發現一塊丹尼索瓦人的肋骨，其年代在4萬8000到3萬2000年前，是迄今所知年代最近的丹尼索瓦人化石。

丹尼索瓦人為另一種較出名的遠古人種「尼安德塔人」的表親，但直到2010年，對在西伯利亞丹尼索瓦洞穴遺址所發現的骨骸進行鑑定，其存在才為人所知。目前所發現的該人種化石來自高緯度的西伯利亞、高海拔的青藏高原和亞熱帶的寮國「眼鏡蛇洞穴（Cobra Cave）」三處，張東菊說，其地理分布範圍之廣，「表示丹尼索瓦人對於不同環境具有高度靈活性」。

學者在白石崖溶洞遺址研究。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法