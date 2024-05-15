尼安德塔人也會感冒！ 5萬年前病毒現蹤

德國博物館重建的尼安德塔人（Homo neanderthalensis）塑像。（美聯社資料照）

2024/05/15 09:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕病毒會不會是導致尼安德塔人（Neanderthals）滅絕的原因之一？為了尋找答案，巴西聖保羅聯邦大學（Federal University of São Paulo）的研究團隊，在一組5萬多年前的尼安德塔人骨骸中，發現了已知最古老的人類病毒，為解開尼安德塔人消失之謎，提供了新的線索。

據科學媒體《IFLScience》14日報導，研究團隊分析了從俄羅斯「恰吉爾斯卡亞洞穴」（Chagyrskaya cave）出土的兩組尼安德塔人遺骸的原始DNA測序數據，尋找3種類型 DNA 病毒的基因組殘留物：腺病毒（adenovirus）、疱疹病毒（herpesvirus）和乳突病毒（papillomavirus）;結果，他們真的找到了！

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這3種病毒的基因組片段都出現在尼安德塔人的骨骸中，這也讓它們成為迄今為止發現最古老的人類病毒，打破了先前在3萬1600年前智人（Homo sapiens）遺骸中發現病毒的紀錄。

這項研究尚未經過同儕評審，但作者在預印本中指出，這不僅證明了從考古樣本中識別病毒基因組片段是可行的，也表明尼安德塔人可能與現代人類一樣，受到相同病毒的困擾。

例如，腺病毒會引起多種疾病，從令人頭痛的普通感冒，到令人難受的急性腸胃炎。疱疹病毒中，最常見的是EB病毒（ Epstein-Barr，或稱「人類疱疹病毒第四型」 ），它會引發單核球增多症和多發性硬化症。而乳突病毒則與子宮頸癌的發生有關。

研究人員推測，尼安德塔人可能更容易受到這3種病毒及其影響的傷害。不過，他們也強調，這並不意味著病毒是導致尼安德塔人滅絕的唯一原因，但至少為病毒可能在其中扮演某種角色的理論，增加了一些證據。

研究作者布里奧内斯（Marcelo Briones）告訴《新科學家》（New Scientist）雜誌：「總體而言，我們的數據表明，這些病毒可能確實感染了尼安德塔人。」

為了驗證這些古代病毒序列的真實性，研究人員將它們與現代病毒序列進行了比對，以檢查相似性和差異，排除了樣本受到污染的可能性。

布里奧内斯說：「為了支持這個具有啟發性和趣味性的假設，有必要證明至少可以在尼安德塔人遺骸中找到這些病毒的基因組。這就是我們所做的。」

這項研究發表在生物預印本網站 bioRxiv 上。

腺病毒（adenovirus，見圖）是從尼安德塔人遺骸中分離出的３種病毒之一。（取自維基百科）

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