基因解碼尼安德塔混血兒 見證人類雜交史

克羅埃西亞北部城鎮克拉皮納（Krapina）的尼安德塔人博物館，展示了一個洞穴中尼安德塔人家庭的假想生活照。（圖擷取自Krapina Neanderthal Museum官網）

2024/05/08 14:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕1998年，考古學家在葡萄牙中部拉佩多山谷（Lapedo Valley）發現了1具距今約2萬4500年的4歲兒童遺骸，這個驚人的發現顛覆了我們對人類演化史的認知。這名被稱為「拉佩多孩童」（Lapedo Child）的存在，證實了現代人類與已滅絕的尼安德塔人（Neanderthals）曾經大規模雜交，改寫了人類演化史的篇章。

據科學媒體《IFLScience》7日報導，在「拉佩多孩童」被發現之前，人類學家普遍認為現代人類（智人，homo sapiens）起源於東非，隨後遷徙到歐亞大陸，並完全取代了包括尼安德塔人在內的原始人類。這個理論認為，我們和這些古老的親戚是完全不同的物種，無法產生後代，而人類的擴張最終導致了原始人類的滅絕。

請繼續往下閱讀...

然而，「拉佩多孩童」的發現卻打破了這個論點。這名孩童的骨骼化石展現出現代人類和尼安德塔人的混合特徵：他擁有現代人的下顎骨和內耳結構，卻又長著尼安德塔人典型的粗壯身體和四肢。

這個驚人的發現最初在人類學界引發了激烈的爭論。由於「拉佩多孩童」生活的年代已是尼安德塔人消失後數千年，因此研究人員推測，他應該是「大規模混合種族的後裔」，這意味著現代人類和尼安德塔人之間的雜交並非偶發事件，而是在族群層級廣泛發生，並產生了具有混合特徵的後代。

2010年，科學家們成功解碼了尼安德塔人的基因組，證實了現代人類與尼安德塔人之間確實存在過雜交。研究發現，所有非非洲裔現代人的基因中，都存在1%到4%的尼安德塔人DNA，這證明了我們的祖先與這個已滅絕的物種曾經發生過基因交流。

雖然隨著時間的推移，現代人的體型漸漸恢復到正常狀態，不再擁有尼安德塔人那樣的粗壯體格，但拉佩多孩童的發現讓我們意識到，人類演化史比我們想像的更加複雜，而我們自身的基因中，也留下了尼安德塔人的印記。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法