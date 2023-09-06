尼安德塔人會花葬非事實！考古學家指出問題點

尼安德塔人在1960年的一次考古中被認為會像現代人一樣為死者進行花葬，然而現代考古學家指出這並非事實。示意圖。（法新社資料照）

2023/09/06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕1960年，研究人員根據一座於當時出土的古墓的一些線索給出了尼安德塔人（Neanderthals）會以鮮花埋葬死者的假設，這挑戰了當時普遍認為原始人低智商且野蠻的觀點。然而如今科學家表示，當初某一項使尼安德塔人研究完整的關鍵線索可能被誤解了。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，1960年一項對尼安德塔人的研究可能存在著一些錯誤。考古學家索萊茨基（Ralph Solecki）在探索伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）的沙尼達爾洞穴（Shanidar Cave）時發現了花葬。他於1950年代發現了數個尼安德塔人標本，並在1960發現了一具男性人骨，後來被稱為Shanidar 4，這具6萬5000年前的遺骸被花粉硬塊圍繞。

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考古學家兼花粉專家勒羅伊-古漢（Arlette Leroi-Gourhan）認為這些硬塊是花藥，即花朵中包含花粉的結構，並與索萊茨基共同提出尼安德塔人會與現代人一樣在死者的墓上獻花的看法。

「直到今天，你依舊會在許多考古學教科書中看到這個故事。」英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）的榮譽退休教授、沙尼達爾遺址新研究的主要作者韓特（Chris Hunt）表示。「那是其中一個說服索萊茨基尼安德塔人並不野蠻的原因，而這也是當時大部分人們的想法。」

多年來，科學家發現了多項證據證明尼安德塔人的智力以及複雜性，包括繪畫、繩子、以及一些器具。然而，卻沒有發現更多有關花葬的證據。2014年，韓特與他的同事在沙尼達爾洞穴工作時，在地表發現了遠古花粉。若這些花粉來自於尼安德塔人花葬的花束，那應該會與尼安德塔人的骨頭一樣在數千年的沉積物之下。

韓特表示：「『花葬』的這個理論可能存在著某些問題。」而一項在考古科學學報（Journal of Archaeological Science）上發表的新研究提出了另一種假設：「花粉可能不是來自於葬禮的花束，而是搭了一些會傳遞花粉的昆蟲的便車。」

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