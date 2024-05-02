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一窺7.5萬年前人類遠祖容貌 尼安德塔女性3D模型曝光

英國劍橋大學團隊費時2年重建7.5萬年前尼安德塔人女性頭骨「沙尼達爾Z」（Shanidar Z），3D重建模型近日曝光。（圖擷取自社群平台Ｘ）

英國劍橋大學團隊費時2年重建7.5萬年前尼安德塔人女性頭骨「沙尼達爾Z」（Shanidar Z），3D重建模型近日曝光。（圖擷取自社群平台Ｘ）

2024/05/02 15:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國劍橋大學費時2年重建，將中東出土的7萬5千年前尼安德塔人女性「沙尼達爾Z」（Shanidar Z）頭骨化石還原成3D模型，成果在英國《BBC》紀錄片中展示，讓觀眾一窺人類遠祖樣貌。

綜合外媒報導，英國劍橋大學古人類學專家波默羅伊（Emma Pomeroy）及團隊成員費時2年，成功將出土自伊拉克北端「沙尼達爾洞穴」的尼安塔人女性頭骨「沙尼達爾Z」（Shanidar Z）還原，並掃描成3D模型。

報導指出，沙尼達爾Z可追溯至7萬5千年前，頭骨雖碎片齊全，但出土石已被壓扁成如2公分厚的「披薩」，經過繁冗的清洗和拼接過程才得以重建成頭骨，最後交給知名荷蘭藝術家肯尼斯兄弟（Adrie and Alfons Kennis）模擬其外貌。

據悉，尼安德塔人（Neanderthal）於4萬年前已滅絕，與現代人類在科學上非屬同種，但與現代人類的共同祖先有一定程度關聯。

沙尼達爾Z相關出土、研究和重建過程，將在《BBC》紀錄片《尼安德塔人的秘密》（Secrets of the Neanderthals）揭曉，今（2）日已全球上架影音串流平台。

負責還原頭骨的是英國劍橋大學古人類人教授波默羅伊（Emma Pomeroy，見圖）及其所屬考古團隊。（圖擷取自社群平台Ｘ）

負責還原頭骨的是英國劍橋大學古人類人教授波默羅伊（Emma Pomeroy，見圖）及其所屬考古團隊。（圖擷取自社群平台Ｘ）

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