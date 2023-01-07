上次看到它的是尼安德塔人！5萬年一見「稀客」 月底路過地球

2022年3月被發現的彗星C/2022 E3 （ZTF）。（法新社）

2023/01/07 17:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕一顆去年才被發現的彗星，預計12日通過地球和太陽之間，是這顆彗星5萬年來首次掠過地球，屆時在地球上有機會肉眼就可觀察到。

《法新社》7日報導，C/2022 E3 （ZTF） 彗星去年3月通過木星時，被天文學家利用「史維基瞬變探測器（Zwicky Transient Facility）」發現，因此這個設備命名。它將在1月12日最接近太陽，2月1日最接近地球，在地球上的人若不受城市光害或月光影響，甚至用肉眼就可看到。ZTF的天文學家、加州理工學院物理學教授普林斯（Thomas Prince）說，這顆彗星「在最接近地球時會最亮」。

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巴黎天文台的天文物理學家畢維（Nicolas Biver）說，C/2022 E3由冰、塵組成，估計直徑約1公里，比上一次於2020年3月掠過地球、肉眼可見的彗星NEOWISE還小得多，不過，因為C/2022 E3屆時距離地球更近，「彌補了它其實不是非常大這一點」。

然而，2月1日滿月，可能會影響觀測，畢維建議，北半球的人在1月最後一週會是觀察好機會。普林斯說，2月10日會是在地球上看到這顆彗星的另一次機會。

這顆彗星據信來自「歐特雲（Oort Cloud），上一次經過地球旁邊是在尼安德塔人還在地球上活動的舊石器時代晚期。普林斯說，它下一次再次造訪內太陽系，預計要再花5萬年；畢維則認為，C/2022 E3很可能在這次來訪後，「就被永遠從這個太陽系拋出去」。

去年上陣的韋伯太空望遠鏡屆時也將密切觀測這顆彗星，但是不會拍攝影像，而是利用它接近地球的難得機會，研究彗星組成成份。普林斯說，「這個稀客」將帶來有關這個太陽系比最遙遠行星還遠的居住者資訊。

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