德洞穴發現骨頭碎片 改寫歐洲智人早期歷史

在德國中部的一個洞穴中發現幾塊人骨碎片，經鑑定後發現是智人骨頭，距今約4萬5000年前，是已知中歐地區最古老的智人遺骸。（路透）

2024/02/01 10:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在德國中部的一個洞穴中發現幾塊人骨碎片，經鑑定後發現是智人骨頭，距今約4萬5000年前，是已知中歐地區最古老的智人遺骸，意味著智人與尼安德塔人在中歐共存的時間可能比專家之前所認為的還要更早數千年，改寫了歐洲智人的早期歷史。

據《路透》報導，在德國拉尼斯（Ranis）一座中世紀山頂城堡下方的洞穴中發現13塊骨頭碎片，經鑑定屬於智人，距今4萬4000至4萬7500年之間，是中歐和西北歐已知最古老的智人遺骸。

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這項發現讓研究小組感到驚訝，因為當時該地區的氣候寒冷，其寒冷的草原環境更類似於今天的西伯利亞或斯堪的納維亞半島，說明智人儘管起源於溫暖的非洲，相對較快地適應了寒冷的條件。

研究人員認為，一小群流動的狩獵者在充滿冰河時代哺乳動物的景觀中漫步時，偶爾會使用這個洞穴，「也許對於這些人類群體來說，擁有大量獵物的寒冷草原比以前想像的更有吸引力。」而在其他時候，這個洞穴則被鬣狗和穴熊佔據。

這項發現也可能解答了當地舊石器時代晚期的Lincombian-Ranisian-Jerzmanowician文化（LRJ）所發現的石器之謎，這個距今約4萬3000年前的石器，以往認為可能是最後的尼安德塔人所製造，現在可能是由最早一批前往阿爾卑斯山以北的智人做製造。

這項考古發現智人與在尼安德塔人滅絕前在歐洲共存了幾千年，「這些早期智人和晚期尼安德塔人的飲食似乎都集中在大型陸地動物上，這可能會導致競爭領域」，助長了人們的懷疑，大約5萬年前智人對歐洲和亞洲的入侵導致了尼安德塔人的滅絕，不過學者指出，「然而，我們仍然需要更多的數據點來更全面地了解氣候和智人群體在歐洲尼安德塔人最終滅絕中的作用和影響。」

在德國拉尼斯（Ranis）一座中世紀山頂城堡下方的洞穴中發現13塊骨頭碎片，經鑑定屬於智人。（路透）

舊石器時代晚期的LRJ文化發現距今約4萬3000年前石器，以往認為可能是最後的尼安德塔人所製造，現在可能是由最早一批前往阿爾卑斯山以北的智人做製造。（路透）

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