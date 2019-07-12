歐洲人類歷史 推前至21萬年前

2019-07-12

〔編譯周虹汶／綜合報導〕科學界一九八○年代起普遍傾向「現代人類晚近非洲起源說」，相信人類祖先約七萬年前從非洲出走。但十日登上《自然》期刊的跨國最新研究指出，重新檢測一九七八年於希臘南部阿庇狄馬（Apidima）洞穴出土的兩塊頭蓋骨化石後，發現其中一塊的年代距今廿一萬年，且不屬於歐洲常見的尼安德塔人，為非洲大陸之外，至今出土的最古老智人遺骸，將歐洲人類歷史一舉向前推進十五萬年。

比以色列發現的遺骸更早

科學家目前已知人屬曾有尼安德塔人等近廿類物種散佈於亞、歐、非三洲，目前僅剩智人倖存。「非洲起源說」主張舊石器時代中期出現的早期智人透過東南歐外移，直至新石器時代一路走來的現代人佔據世界各地。非洲大陸之外，此前確認的最古老智人遺骸，是二○○二年於以色列米斯利亞（Misliya）洞穴發現的上頜骨，去年初確認它有十八萬年歷史。

歐洲大陸過去確認的最老智人化石則僅有不到四．五萬年歷史，一般也僅有四萬年左右；但有不少尼安德塔人足跡，預估三．五萬至四．五萬年前才被智人取代了歐洲主宰權。

再度印證人類源出非洲

約四十年前在阿庇狄馬洞穴出土的這兩塊頭蓋骨，因深埋地底數萬年而變形，過去一直以為是尼安德塔人，且始終未確實考古定年。所幸跨國科學團隊透過顱骨重建、電腦模擬比對與鈾系法測年，近日終於揭開它們的神秘面紗。兩塊頭蓋骨編號分別為「阿庇狄馬一」與「阿庇狄馬二」：有臉但嚴重扭曲的「阿庇狄馬二」化石源於十七萬年前，型態與尼安德塔人類似；只剩左半頭蓋骨的「阿庇狄馬一」則缺乏尼安德塔人後腦勺凸出的特徵，可追溯到廿一萬年前，是現代人及原始人的綜合體，為早期智人。兩個相隔四萬年的化石位於同地，不僅再度印證早期人類「源出非洲」多次遷徙的假說，更是人類在冰川作用活躍更新世時期於東南歐演化的證據。

參與這項研究的德國蒂賓根大學古人類學家哈伐第（Katerina Harvati）另指出，這起分析結果也顯示，智人由非洲遷徙可追溯到至少廿萬年前，且當時就已遠達歐洲，超出科學界過去臆測，留下有待考察的活動線索。

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