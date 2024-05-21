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泰國副市長夫人遭詐近900萬 開槍自轟倒臥血泊身亡

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）副市長夫人於自家舉槍轟頭身亡。（圖擷取自MGR Online）

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）副市長夫人於自家舉槍轟頭身亡。（圖擷取自MGR Online）

2024/05/21 16:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）49歲的副市長夫人，近日被發現在家舉槍自轟。疑似是因為生前遭詐騙1000萬泰銖（約新台幣890萬元），且罹患多種疾病，近期更被診斷患有憂鬱症，才會一時想不開。

綜合外媒報導，19日泰國巴吞他尼府副市長夫人在自家2樓臥室自戕身亡。49歲死者倒臥在血泊之中，子彈穿越整個頭部，現場則遺留1把手槍和1枚穿透天花板的子彈。

死者丈夫希瓦彭（Siwaphong Siripothinan）表示，妻子生前罹患多種疾病，近期確診憂鬱症，最近又遇電信詐騙，被騙走1000萬泰銖，因此曾多次向他透露輕生念頭。

希瓦彭提到，事發當天大家準備前往大女兒家聚餐，當他接到女兒來電詢問媽媽為何還沒出發，便下樓查看發現車子還在家。上樓尋找妻子時，沒想到打開房門，印入眼簾的是倒在血泊中的妻子。

關於妻子為何持有手槍，希瓦彭解釋那把槍枝是朋友因經濟困難而抵押給他們，當他發現妻子有輕生念頭時，便將手槍藏在女兒房間，但最終還是被妻子尋獲。

目前死者遺體送往醫院驗屍，當地警方預計對家屬與相關人士進行詳細調查，並調閱監視器畫面，以釐清事發經過。

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