柬埔寨人蛇集團「小蛇頭」升官調派金三角 急電家人付25萬贖身逃回台

國內最大「萬古」人蛇集團多位幹部返台後陸續被檢警逮捕。（民眾提供）

2024/03/19 14:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內最大「萬古」人蛇集團旗下的龔姓小蛇頭，誘騙2名台人到柬埔寨，2名被害人各花了13萬和15萬才獲釋，龔男因升官，集團打算將他送到泰國金三角管事，他不想去只好通知家人花了25萬元贖身，結果返台後被逮，高雄地院依妨害自由罪判他徒刑4年2月。

判決指出，劉男成立「安哥」人蛇集團，2022年5月就和綽號「蕾蕾」的妻子黃女在柬埔寨主持詐騙集團，以感情、博弈、投資等方式，詐欺對象以歐美人士為主；他們為了擴大業務量，特地成立「人事部」，在台灣以徵才方式欺騙至少200位台人赴柬工作。

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由於人蛇集團販運人口的事件鬧太大，引起柬國重視大力掃蕩，人蛇集團在柬國做不下去，也很難招募到「新血」，劉、黃兩人趁機落跑（目前由雄檢另案偵辦中）；曾在旗下工作的龔姓小蛇頭，也花錢替自己贖身返台，但龔男回台後，就被檢警逮捕。

檢警查出，龔男工作期間，曾誘騙2名台人到「萬古集團」位於柬埔寨波哥山的據點，他們的護照被沒收，還逼迫他們兩人在網路發文詐騙新加坡籍、馬來西亞籍被害人至泰國工作，若招攬一個被害人可領取美金3000元。「萬古集團」主管嗆聲，必須付60萬元（美金2萬元）或騙6個人過去，才可以離開，2人用LINE向家人求救，經家屬支付贖金美金4500元（約13萬5000元）、15萬元，分別於2022年8月18日、21日順利脫逃返台。

龔男落網後，也向檢警訴苦，說「老闆」賞罰分明，有業績的人，就可以下山玩，玩包含唱歌、喝酒、抽K，自己也有下山玩過，但也曾沒有業績而被體罰過抱水桶、半蹲，「集團」若毆打或電擊員工，通常是因為員工觸碰底線，例如拍照傳給朋友、定位。

龔男說，集團人事主管要給他組長的職務，但他後來發現，當主管得去泰國金三角，他不想去，通知家人付錢贖身，他和另名王姓同事共付了25萬元才得以脫身；龔男落網後，趕緊賠錢和2名被害人達成和解，高雄地院法官見他坦承犯行，依圖利以詐術使人出國罪判刑4年2月，可上訴。

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