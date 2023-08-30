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作保又遭網路詐騙 悲情泰男殺妻兒後輕生獲救

鑑識與搜救人員28日在肇因於網路詐騙的泰國北欖府滅門血案的現場採證。（美聯社）

鑑識與搜救人員28日在肇因於網路詐騙的泰國北欖府滅門血案的現場採證。（美聯社）

2023/08/30 19:08

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國日前發生1起與網路貸款詐騙有關的滅門血案，1名男子因作保而背負巨債，其妻為還債企圖上網貸款卻遇到詐騙反而損失更多錢，男子疑似在萬念俱灰下對妻兒痛下殺手與企圖自盡，警方目前已逮捕至少11名與滅門案有關的網路詐騙嫌犯。

泰男沙尼特（Sanit Dokmai）的妻子以及2名分別9歲與13歲的兒子28日被發現身中多刀陳屍曼谷北郊北欖府（Samut Prakan）的自宅，沙尼特本人則是傷勢嚴重，疑似行兇後畏罪自殺。警方表示，已被控預謀殺人的沙尼特30日恢復意識，但情況危急，喉嚨傷勢嚴重以致無法說話或進食。

警方認為，沙尼特的犯案動機，與為友人作保導致自己背負巨債有關。根據了解，沙尼特的友人欠債40萬泰銖（約台幣36.29萬元）並落跑，沙尼特被迫負起還債責任；沙尼特的妻子為幫忙老公而跑去申辦網路貸款，結果被詐騙集團以手續費不同為由而騙去轉帳，並於上週向警方報案稱損失超過170萬泰銖（約台幣154萬元）。

當地警察局長朗山（Rangsan Kamsook）說，警方針對資金流向進行調查，最後得以以詐欺以及違反電腦犯罪法的罪名，逮捕9名泰國人與2名柬埔寨人。

泰國一直力圖解決近來激增的網路犯罪與詐騙。泰國警方表示，2022年接獲超過20萬筆的網路詐騙報案，詐騙總金額估計至少達300億泰銖。

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