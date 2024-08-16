花250萬找網軍造謠吳秉叡性侵女助理 新北議長蔣根煌兒蔣欣璋起訴

新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋（中）買網軍造謠吳秉叡性侵女實習生被起訴。（資料照）

2024/08/16 18:56

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蔣欣璋被起訴違反選罷法、加重誹謗 吳秉叡：盼司法調查釐清真相

首次上稿 10:15

更新時間 18:56

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〔記者王定傳／台北報導〕新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋夥同競選總部辦公室總幹事鄧裕融，找網軍蕭智鈞、洪湛閎，攻擊競爭對手民進黨立委吳秉叡，約定給付250萬元作為報酬；蕭、洪2人收了180萬元「前金」後，由蕭男跑到境外透過網路在Dcard上PO文抹黑吳秉叡性侵女實習生；台北地檢署今依違反公職人員選罷法、刑法加重誹謗等罪嫌起訴蔣欣璋等4人。

去年12月20日，Dcard出現一篇文章「立委老闆，是時候該面對我了吧？」發文者自稱是大學剛畢業的女實習生，被老闆性侵，還指老闆是「新北某地稱王」、「當過律師」、「年過半百」等，吳秉叡認為排除層層條件，當時新北12席立委中，只有他「符合資格」、遭惡意抹黑，委由律師提告。

檢警調追查，蔣欣璋去年兩度在鄧裕融陪同下，於新北市新莊競選辦公室內，與友人介紹的「網軍」蕭智鈞、洪湛閎見面，商討委託2人打網路選戰事宜，內容包含網路帶風向、攻擊競選對手，雙方約定報酬250萬元，這筆錢由蔣欣璋的友人林峻漢支付。

檢方調查，去年9月4日，當雙方確認合作關係後，林男隨即交付180萬元給蕭、洪2人確定「開戰」；之後，鄧裕融陸續傳LINE向2人說：「你們主力好好在網路上面帶風向和攻擊對手，要有具體的東西」，並催促進度。

檢方查出，蕭、洪2人決定散布不實言論攻擊吳秉叡，蕭甚至傳訊跟洪說：「我10月、11月佈局，12月直接幹死吳秉叡」，同年12月1日，蕭男再跟蔣欣璋報告：「我下週要先去一趟國外，要打比較危險的」、「因為我們要佈局，然後出國打的大攻擊」等。

檢方發現，蕭男跑到泰國後先透過ChatGPT查詢「如何撰寫一篇讓人相信有性醜聞的文章」，得出「扮演女助理的角色去描述」的答案後，於12月20日下午，使用可避免網站追蹤、模擬瀏覽器數位指紋的「比特瀏覽器」，連接泰國一家電信提供的浮動IP，以非法取得Dcard帳號密碼PO文影射吳秉叡性侵女實習生。

檢警調獲報後先聲押獲准蕭智鈞，今年6月間再指揮刑事局、調查局資安工作站執行搜索、約談，訊後諭令蔣欣璋100萬元交保、鄧男30萬元交保、洪男聲押禁見獲准；今日依意圖使人不當選而散布不實之事、加重誹謗等罪嫌起訴蔣欣璋、鄧裕融、洪湛閎、蕭智鈞4人；蕭智鈞部分另涉違反個資法、刑法侵入他人電腦等罪嫌。

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