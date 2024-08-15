納米比亞驚現巨型化石 改寫動物演化史

經過修復和處理的原始四足動物 Giasia jennyae標本（左），右圖為頭顱頂骨的精細紋理特寫。（圖：IG/Roger Smith）

2024/08/15 16:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）14日報導，一個國際研究團隊在非洲南部納米比亞（ Namibia）發現了一具3公尺長的原始四足動物化石，此發現不僅挑戰了過去的學術共識，也揭示了這些古老生物在演化過程中的重要角色。

這項發現已於《自然》（Nature）期刊發表，該研究對約2.8億年前的化石進行了深入分析，證實了這一新物種的存在。這具化石是迄今為止從岡瓦納（Gondwana）超大陸中發現的少數巨型四足動物之一，其重要性在於它為理解早期陸地動物的演化提供了新視角。

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化石的發現地點位於納米比亞的烏加布河谷（Ugab River Valley），該地區曾是古代超大陸的一部分，現在的非洲、大洋洲和南極洲都是從這個超大陸分裂出來的。這具化石保存良好，被埋藏在古代淡水湖的泥岩層中，研究團隊推測，該動物可能是在湖中死亡後迅速被埋藏，因此得以完整保存。

根據布宜諾斯艾利斯大學的馬西卡諾（Claudia Marsicano）教授說法，這具化石顯示出與北半球早期四足動物不同的特徵，特別是在頭骨的結構上，這表明該動物可能是當時環境中的頂級掠食者。

馬西卡諾教授指出，這些新證據挑戰了過去對早期四足動物地理分佈的理解，並強調了南半球在研究這些古老物種中的重要性。

研究人員指出，這具化石不僅顯示出其在岡瓦納的生存環境，還表明這些動物可能在寒冷氣候下有更廣泛的分佈。該物種被命名為「Gaiasia jennyae」，其中「Gaiasia」取自發現地附近的泉水，而「jennyae」則是為紀念已故的知名四足動物專家珍妮佛·克拉克（Jennifer Clack）教授。

報導指出，此次發現不僅挑戰了過去認為早期四足動物僅分布於北半球的學說，還為研究這些動物的演化歷史提供了重要資料。這一新發現表明，早期四足動物在高緯度地區也有重要存在，這與過去基於北半球化石記錄的認知形成鮮明對比。

研究團隊表示，這具化石的發現強調了在重新評估四足動物演化歷史時，應考慮南半球的貢獻。

化石目前已運回納米比亞首府溫荷克（Windhoek），將在當地的地質博物館展出。這次發現對於理解早期陸地動物的演化歷史具有深遠的意義，並將促使更多學者重新審視南半球在動物演化史中的角色。

藝術家筆下的Gaiasia jennyae 復原圖。這是一種來自納米比亞的新發現的原始四足動物，是大約2.8億年前南岡瓦那濕地地區的頂級掠食者。（圖：IG/Gabriel Lio）

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