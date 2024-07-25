5億年前的塔可餅？古生物學家揭開神秘化石秘密

Odaraia alata的化石。（取自Royal Ontario Museum專頁）

2024/07/25 09:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》2024年7月23日報導，一項發表在《英國皇家學會學報B輯》（Proceedings of the Royal Society B）上的最新研究，揭示了一種生活在約5.08億年前的古代節肢動物「翼狀奧達利亞」（Odaraia alata）的重要生理特徵，為理解節肢動物的演化歷程提供了關鍵線索。

節肢動物是地球上最多樣化的動物門類，約佔所有動物種類的70%。為了解釋這一群體在過去5億年中如何變得如此多樣化和成功，科學家們研究了Odaraia alata這種擁有獨特「塔可餅」（Taco）狀外殼的神秘生物。

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多倫多大學的古生物學家洛佩茲（Alejandro Izquierdo López）博士領導的研究團隊分析了150個Odaraia alata標本，選取了24個保存完好的化石進行詳細研究。這些化石來自加拿大不列顛哥倫比亞省的伯吉斯頁岩（Burgess Shale），該地區以保存軟體部分的高質量化石而聞名。

研究發現，Odaraia alata擁有清晰可見的下頜，內側排列著微小的牙齒，頜間還有一個奇特的單齒，可能用於研磨食物。洛佩茲博士表示，這種「三叉戟」狀的構造在其他寒武紀動物中尚未被發現。

此外，Odaraia alata的腿部覆蓋著數十個大刺和數百個小刺，能形成類似漁網的結構。研究者推測，這種結構可能用於過濾水中的浮游生物和其他獵物，然後將食物送到口部研磨。

這些發現支持了Odaraia alata是一種濾食性動物的觀點。然而，其相對較大的腿刺間距暗示它可能捕捉長達1公分的獵物。加上其巨大的眼睛（相對於當時其他動物的體型來說），研究者認為Odaraia alata可能兼具濾食者和捕食者的特徵。

美國自然歷史博物館的古生物學家比克內爾（Russell Bicknell）博士評論道，這種在遙遠的過去就已經發展出懸浮攝食能力的動物相當創新。他認為這項研究為我們理解這類動物的功能提供了驚人的洞察。

研究者認為，這種靈活的覓食方式可能幫助Odaraia alata在水體中蓬勃發展，為其他具有下頜的節肢動物的進化成功奠定了基礎。儘管Odaraia alata的「塔可餅」狀外殼已經消失在歷史長河中，但其覓食方式卻存續了5億年之久。

報導提到，這項研究填補了節肢動物演化記錄中的重要空白，並為理解海洋食物網的建立提供了新的視角。隨著更多化石被發現和分析，我們對遠古海洋生態系統的理解將不斷深化。

古代節肢動物Odaraia alata的還原想像圖。（取自Royal Ontario Museum專頁）

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