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首頁　>　社會

高雄角頭組詐團洗錢水房 騙人頭拘禁毆打、帳戶遭警示才釋放

警方查扣改造槍械1把。（記者邱俊福翻攝）

警方查扣改造槍械1把。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/30 15:46

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市鳳山地區許姓角頭，涉嫌籌組不法集團專替「假投資」詐騙集團提款、轉帳洗錢，為取得人頭帳戶，還將2名男被害人騙到租屋處拘禁，長達約1個月，期間若不從即施以拳腳毆打，直至所提供帳戶遭警示，無法使用，才將其釋放，行徑乖張。刑事局偵九大隊第一隊經長期追查今天宣布搗破，逮許等26人送辦。

警方調查，27歲許嫌，為籌組詐騙集團洗錢機房，透過刊登廣告徵才方式，招募缺錢的男、女，擔任旗下車手，協助前往銀行臨櫃提款，或者赴提款機提領騙得贓款，每一筆則領取1000元至2000元的酬勞。

去年4月間，該集團為取得人頭帳戶，有2名男子看到網路徵才廣告，分別從苗栗、台中搭乘高鐵到高雄市，該集團派員接人後，直接將他們帶到鳳山區一間承租的民宅，喝令交付手機、銀行帳戶、提款卡與網路銀行帳戶等資料，拘禁近1個月，直到所提供帳戶遭警示，無法使用，才先後將他們釋放。

警方是於分析假投資詐欺案件，追查洗錢人頭帳戶資料後，鎖定許嫌為首的不法集團，自去年底至上月，共發動4波拘提搜索行動，逮捕許嫌與旗下轉帳、車手、人頭帳戶等共26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把與存摺、提款卡等贓證物。

警方經清查遭「假投資」受騙的被害人15人，財損逾千萬元，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

許男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

許男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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