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東南亞淪人口販運中心！聯合國：數十萬人被拐從事詐騙 這國「豬仔」最多

印尼警方7月20日召開記者會，宣布破獲人口販運集團，多達122名受害者被帶到柬埔寨活摘器官，12名嫌犯被警方逮捕，包括1名警察和1名移民署官員。（美聯社）

印尼警方7月20日召開記者會，宣布破獲人口販運集團，多達122名受害者被帶到柬埔寨活摘器官，12名嫌犯被警方逮捕，包括1名警察和1名移民署官員。（美聯社）

2023/08/30 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國8月29日發布報告稱，估計高達數十萬人被犯罪集團販運至緬甸、柬埔寨等地，被迫從事詐騙工作，部分受害者來自台灣，緬甸是目前擁有最多「豬仔」的國家。報告中指出，這類新型態的詐騙中心收入快速增長，估計每年可產生數十億美元的驚人利益。

路透報導，報告引述「可靠消息」說，有至少12萬人被迫在緬甸為詐騙集團工作；在柬埔寨則估計有約10萬人。與此同時，犯罪集團還在寮國、菲律賓和泰國經營線上賭場和進行虛擬貨幣詐騙。

聯合國報告中指出，這類快速成長的詐騙中心每年產生數十億美元的收入，而此類犯罪型態在近年變得更加猖獗，是因為賭場受到疫情影響關閉，迫使犯罪集團湧入監管較鬆散的東南亞國家，發展出混合人口販運與網路詐騙的新型態犯罪。

根據報告，被販運進行網路詐騙的受害者，來自東南亞地區、中國、香港、台灣、南亞，甚至遠至非洲和拉丁美洲。大多數被騙的受害者都是男性，但也有一些女性和青少年。

不過報告中也強調，由於犯罪集團的隱密性以及缺乏官方統計，估計可能與現實有所落差，或許犯罪集團的規模比預估的更為嚴重。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「被脅迫參與這些詐騙活動的人，在被迫犯罪的同時，還要忍受非人道的待遇。他們是受害者，不是罪犯。」

聯合國人權辦公室呼籲各國政府加強法治，打擊腐敗，並稱犯罪集團的猖獗在於「有罪不罰」的惡性循環。

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