騙國人赴柬淪豬仔 E奶女蛇頭重判7年半

檢警查獲張女查扣被害人住宿收據、申辦護照等不法事證。（警方提供）

2023/04/01 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署去年八月破獲以「E奶女蛇頭」張惟甄為首的人蛇集團，在桃園機場攔截救出五名俗稱「豬仔」的詐騙被害人，不過仍有四名被害者被騙出國，落入煉獄。彰化地院昨依「圖利以詐術使人出國罪」等五罪判處張女七年六月有期徒刑，共犯邱守毅、林佑穎各判刑四年六月、三年六月；可上訴。

招募、安排辦護照出國

判決書指出，四十一歲張女與邱男、林男去年五月加入凱博公司行騙，集團在臉書「偏門工作」等社團張貼月薪一萬至一萬五美金等方式利誘被害人前往柬埔寨等國外工作。張女為「人事組」，負責招募、安排被害人辦護照及出國；邱男為「機房組」，負責在社群網站、交友媒體進行詐騙；林男為「後勤組」，負責接送被害人前往旅館住宿及辦護照。

請繼續往下閱讀...

判決指出，去年五、六月間，邱男介紹A男、B女給張女，安排在六月中旬赴柬國工作，每介紹一人出國獲十萬元報酬，與張女四、六分帳；張女也在臉書以「快速貸」吸引到D女，於五月下旬安排赴柬；詐欺集團成員的朋友C男，則被欺騙而同意赴柬工作，七月搭機赴柬。八月十五日張女等人又安排一批人準備搭機出國，但被檢警在機場成功攔下，犯行曝光。

仍有一被害人滯柬未救回

判決指出，四名被害者抵達柬埔寨後，由不詳人士帶走從事詐欺工作，並沒收護照、限制手機使用，房間外還有持槍成員看守，不從就遭拘禁、毆打、體罰或轉賣；若要求返台，須再騙另一個人頂替或交付贖金。

目前已有三人回台，其中二人付贖金，尚有一人未回國。

法官審理後認為，張惟甄等三人嚴重破壞人際間的信任關係，危害社會秩序，嚴重影響我國國際聲譽，其中張女犯下三件刑法「圖利以詐術使人出國罪」罪及二件未遂罪，各判刑三年八月至五年六月，合併應執行七年六月徒刑。

女蛇頭張惟甄詐騙4豬仔出國，犯圖利以詐術使人出國罪共5 罪，判處有期徒刑7年6月。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法