騙4豬仔到柬埔寨 「E奶女蛇頭」判刑7年6月

E奶女蛇頭張惟甄詐騙4豬仔出國，一審判有期徒刑7年6月。（民眾提供）

2023/03/31 14:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署去年8月破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團， 在機場成功攔截救出5名「豬仔」，不過仍有4名被害者已被騙出國淪為詐騙豬仔落入煉獄。彰化地院今日審結，依犯「圖利以詐術使人出國罪」等5罪判張女7年6月；另外共犯邱守毅、林佑穎各處4年6月、3年6月有期徒刑。

檢方起訴時指出，該人蛇集團區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工，招募時採取「正招」、「騙招」二種方式招募新人，正招就是直白說要出國當詐騙，騙招就是以刊登電腦打字快速賺錢等訊息作為詐術，使人受騙前往柬埔寨、泰國等地，其中至少有3人被以「騙招」誘騙出國。

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判決書指出，張惟甄（42歲）與邱守毅、林佑穎等人在2022年5月間加入該詐團，該集團在臉書「偏門工作」等社團，以介紹電腦打字、可快速賺錢等「騙招」利誘被害人前往柬埔寨等國工作。其中張惟甄負責招募他人出國及安排接送被害人辦理護照及出國、邱守毅負責在社群網站、交友媒體進行詐騙，及接送被害人前往張惟甄指定地點，另林佑穎負責聽張惟甄指示，接送被害人前往指定旅館住宿及辦理護照等事宜，至7月間已有ABCD二男二女被安排至柬埔寨工作。

判決書指出，2022年5月至6月10日間，邱男先介紹A男B女給張女（每介紹1人出國獲得10萬元報酬），安排6月至柬埔寨，張、邱4、6分帳，張女也在臉書以「快速貸」吸引D女，並以出國賺大錢方式，於5月底安排至柬埔寨工作，另C男為詐欺集團成員朋友，被以騙招方式同意至柬埔寨，由張女安排7月搭機，同年8月15日，張女等人再安排EFG等人準備搭機出國，經檢警攔下，犯行因此曝光。

判決書指出，被害者抵達後即由不詳人士帶往特定地點從事詐欺工作，並沒收護照、限制手機使用，房間外頭還有持槍成員固守，以限制其人身自由，若不從就遭拘禁、毆打、體罰，或轉賣至其他公司，若要求返台，則需再騙另一個人頂替位置，或交付贖金。

法官審理，認為張惟甄等3人嚴重破壞人際間的信任關係，對我國社會秩序造成危害，嚴重影響我國國際聲譽，依其對被害人造成的影響，對張惟甄「共同犯圖利以詐術使人出國」等共3罪，各處有期徒刑5年6月、5年2月、5年，又共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪共2罪，各處有期徒刑3年8月、3年10月，合併應執行有期徒刑7年6月；邱守毅涉共同犯圖利以詐術使人出國等罪，處有期徒刑4年6月，林佑穎涉共同犯圖利以詐術使人出國未遂等罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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彰化地檢署去年8月破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團。（資料照）

彰化地檢署聯合警方在外交部領事館逮獲穿著爆乳裝的張女，正在替被害國人辦理護照。（彰化地檢署提供）

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