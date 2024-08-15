大阪今突大停電24.5萬戶受影響 JR、京阪電鐵多班車延誤

日本大阪府今（15）日清晨突然發生大規模停電，一度有大約24萬5000戶受影響，地鐵部分班次誤點甚至停駛。（圖擷取自@OsakaMasa9 社群平台「X」）

2024/08/15 15:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府今（15）日清晨突然發生大規模停電，一度有大約24萬5000戶受影響，地鐵部分班次誤點甚至停駛。日媒指出，部分地區直到上午9時過後仍無電可用，不過目前已全部恢復供電，至於停電原因則尚待調查。

綜合日媒報導，根據關西電力公司指出，15日清晨4點左右，大阪市區一度多達24.46萬戶停電，截至上午8點半左右，大阪市仍有超過8800戶家庭沒來電，但到了上午9點許，大部分區域皆已復電。

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報導指出，街道上的交通號誌因停電停擺，因此到處可見騎自行車的警察與警車待命警戒，並以手勢指揮交通；JR西日本以及私營地鐵也受停影響，部分路線出現班車誤點，大阪環狀線甚至一度全線停駛，約2.5萬乘客受影響。

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