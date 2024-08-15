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玻璃心大碎！巴黎長榮桂冠拒掛五星旗 遭中國旅遊平台下架抵制

中國多家知名旅遊服務平台「響應抵制」，全面下架長榮桂冠酒店的所有搜尋資訊。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

中國多家知名旅遊服務平台「響應抵制」，全面下架長榮桂冠酒店的所有搜尋資訊。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/15 17:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本屆巴黎奧運頻傳中國小粉紅因玻璃心碎，到處作亂的各種鬧劇，日前一名中國網紅因入住巴黎長榮桂冠酒店，發現酒店並未懸掛中國五星旗，為此氣炸怒嗆，不過被酒店主管冷淡回應。事後崩潰的中國網紅把影片PO至上網號令愛國小粉紅一起出征，甚至中國知名旅遊服務平台也「響應抵制」，全面下架長榮桂冠酒店的所有搜尋資訊。

據悉，這起鬧劇起因來自一個名為「張教官的有趣人生」的中國抖音網友，他在13日上傳自己與拍攝團隊近日造訪巴黎，卻在準備入住巴黎長榮桂冠酒店時注意這家酒店「嚴重辱華」的惡劣行徑。根據「張教官」在影片中的指控，巴黎長榮桂冠酒店大廳掛滿奧運參賽國的國旗，卻獨漏中國五星旗，哪怕他願意提供旗幟，卻仍遭櫃檯人員以「管理層決定」為由拒絕，使他憤而取消這家酒店的訂房。

「張教官」還宣稱，找到自稱在該酒店工作的中國籍廚師，對方宣稱酒店原本有掛，但是被台灣籍的蘇姓總經理下令撤掉，他氣得提出抗議，但被回覆「酒店裝飾與你的職責無關，也不會影響到你的勞動合約，請你專注廚房工作，不要干涉酒店管理及其他員工。」此事一出，立即在中國多個社群平台發酵，大批中國小粉紅紛紛喊出「抵制長榮桂冠」，更怒斥長榮集團居然「涉嫌支持台獨」。

除了在中國社群平台掀起熱議，更有一些中國自媒體指出，中國「攜程」海外版Trip.com、「美團」等知名旅遊平台，已全面下架長榮桂冠酒店的資訊。針對中國網紅的控訴，長榮桂冠酒店則在受訪時表示，「近日旅客對本飯店奧運佈置提出之意見，未能提供旅客最好的體驗，深表遺憾。長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。」

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