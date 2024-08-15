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50年友誼小船翻了？拜登退選後沒再聯絡 裴洛西：我難過

拜登在7月21日宣布退選後，對於50年交情老友裴洛西無情地把他趕走感到相當不滿，裴洛西證實與拜登關係生變，稱自己為此徹夜難眠。（彭博）

拜登在7月21日宣布退選後，對於50年交情老友裴洛西無情地把他趕走感到相當不滿，裴洛西證實與拜登關係生變，稱自己為此徹夜難眠。（彭博）

2024/08/15 15:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在黨內壓力下宣布退選，傳出前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是「換拜」重要推手，拜登在7月21日宣布退選後，對於50年交情老友裴洛西無情地把他趕走感到相當不滿，至今仍未與其聯繫，裴洛西證實與拜登關係生變，稱自己為此徹夜難眠。

據《紐約時報》報導，自拜登退選以後，近1個月以來都沒跟50年交情老友裴洛西聯繫，84歲裴洛西日前接受《紐約客》專訪，被問及她與拜登的友誼是否能維持下去，裴洛西難過表示：「我希望如此，我祈禱如此，我為此掉淚。」，裴洛西一想到與拜登的交情生變，讓她徹夜難眠。

上世紀70年代初兩人就有往來，50年來兩人交情深厚，2022年10月，裴洛西的丈夫在家中遭歹徒攻擊，拜登是最早打電話關心的民主黨人之一；今年5月，81歲的拜登向84歲的裴洛西頒發「總統自由勳章」，大讚其是「史上最偉大的眾議院議長」。

不過在總統辯論表現不佳後，民主黨內部開始湧現「換拜」聲音，而裴洛西是重要推手之一，美政治新聞網站《Politico》引述親近拜登人士表示，拜登對於裴洛西行為感到很生氣，認為裴洛西無情地將他掃地出門。

不過隨著賀錦麗聲勢上漲，拜登坦言裴洛西「做了她必須做的事情」，以便讓民主黨在11月有獲勝機會，認為裴洛西把黨看在感情之上。

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