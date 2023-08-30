少年趁暑假打工當車手 4嫌騙走上千萬元詐款

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/30 15:25

〔記者王冠仁／台北報導〕盧姓男子與3名未成年少年，趁著暑假時間外出打工，他們輾轉被詐騙集團吸收成為車手；詐團分別以假檢警、假投資手法，對台北市一名家庭主婦與退休公務員行騙，分別騙走80多萬元、960萬元，再派這4名車手前往取款。警方獲報後，要2名被害人假裝上當再與車手約碰面，趁機埋伏逮捕盧等4人。

北市警士林分局今天發布新聞稿，公布此次詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲，假投資詐騙多標榜高獲利、高報酬、低風險，藉以吸引民眾目光，進而投入大筆資金；假檢警案件則多表示民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢等話術藉此詐騙。民眾若遇到類似情況，一定要撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

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警方調查，盧姓男子與3名未成年少年，先前透過朋友介紹、臉書社團，輾轉被詐騙集團吸收成為車手；詐騙集團將他們拉近通訊軟體群組，再下達指示要他們前去向被害人取款。

在此同時，該詐團先是以假投資手法，將一名7旬退休公務員加入LINE股票投資群組，再以「高報酬、高獲利」話術誘騙，謊稱透過某投資APP儲值可以內線操作、買賣股票。該名退休公務員不察，依對方所說，領出積蓄960萬元。

此外，一名6旬家庭主婦，也被該詐團盯上，詐團用假檢警老梗，謊稱她身分證與健保卡遭盜用，必須繳交80萬元保證金，才不會成為共犯。

詐騙集團見2人上鉤，先後派出盧等4嫌，分別前往2名被害人位於台北市士林區的住家附近取款，再依得手款項的1%，分給4嫌當作報酬。

警方說，2名被害人的家人事後得知上情，發現遇上詐騙集團，先後跑到士林分局蘭雅所報案。警方研判詐騙集團會食髓知味再編理由行騙，要2人假裝上當、再與車手相約碰面、假裝交付50萬元，隨即再派員埋伏，趁盧等4名車手現身時先後逮人。

據了解，3名未成年車手都來自單親家庭，家長疏於管教，他們才會趁著暑假時間想要外出打工，至於成年的盧嫌也是趁著暑假時間賺外快。

警方最後將盧等4嫌依詐欺罪嫌送辦，同時追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣詐騙集團製作的假檢警文件。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣未成年車手身上的假工作證，以及從被害人騙來的50萬元。（記者王冠仁翻攝）

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