為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

少年趁暑假打工當車手 4嫌騙走上千萬元詐款

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/30 15:25

〔記者王冠仁／台北報導〕盧姓男子與3名未成年少年，趁著暑假時間外出打工，他們輾轉被詐騙集團吸收成為車手；詐團分別以假檢警、假投資手法，對台北市一名家庭主婦與退休公務員行騙，分別騙走80多萬元、960萬元，再派這4名車手前往取款。警方獲報後，要2名被害人假裝上當再與車手約碰面，趁機埋伏逮捕盧等4人。

北市警士林分局今天發布新聞稿，公布此次詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲，假投資詐騙多標榜高獲利、高報酬、低風險，藉以吸引民眾目光，進而投入大筆資金；假檢警案件則多表示民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢等話術藉此詐騙。民眾若遇到類似情況，一定要撥打165反詐騙專線或是110向警方求助。

警方調查，盧姓男子與3名未成年少年，先前透過朋友介紹、臉書社團，輾轉被詐騙集團吸收成為車手；詐騙集團將他們拉近通訊軟體群組，再下達指示要他們前去向被害人取款。

在此同時，該詐團先是以假投資手法，將一名7旬退休公務員加入LINE股票投資群組，再以「高報酬、高獲利」話術誘騙，謊稱透過某投資APP儲值可以內線操作、買賣股票。該名退休公務員不察，依對方所說，領出積蓄960萬元。

此外，一名6旬家庭主婦，也被該詐團盯上，詐團用假檢警老梗，謊稱她身分證與健保卡遭盜用，必須繳交80萬元保證金，才不會成為共犯。

詐騙集團見2人上鉤，先後派出盧等4嫌，分別前往2名被害人位於台北市士林區的住家附近取款，再依得手款項的1%，分給4嫌當作報酬。

警方說，2名被害人的家人事後得知上情，發現遇上詐騙集團，先後跑到士林分局蘭雅所報案。警方研判詐騙集團會食髓知味再編理由行騙，要2人假裝上當、再與車手相約碰面、假裝交付50萬元，隨即再派員埋伏，趁盧等4名車手現身時先後逮人。

據了解，3名未成年車手都來自單親家庭，家長疏於管教，他們才會趁著暑假時間想要外出打工，至於成年的盧嫌也是趁著暑假時間賺外快。

警方最後將盧等4嫌依詐欺罪嫌送辦，同時追查幕後的詐騙集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

警方逮捕未成年車手。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣詐騙集團製作的假檢警文件。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣詐騙集團製作的假檢警文件。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣未成年車手身上的假工作證，以及從被害人騙來的50萬元。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣未成年車手身上的假工作證，以及從被害人騙來的50萬元。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
看到本報報導冒用聚祥詐騙案 婦人恍悟被騙急報警逮2嫌
2023/08/30 10:52

看到本報報導冒用聚祥詐騙案 婦人恍悟被騙急報警逮2嫌
帶點驗鈔機約收詐騙贓款 落網車手：嘛驚收到假錢
2023/08/28 18:40

帶點驗鈔機約收詐騙贓款 落網車手：嘛驚收到假錢

董月花變小鮮肉？網友：怎麼可能是董至成
聯邦銀行與嘉義警方聯手偵破詐騙案 221萬元返還被害人
2023/08/14 16:42

聯邦銀行與嘉義警方聯手偵破詐騙案 221萬元返還被害人
西裝筆挺偽裝「理財專員」 詐團父親節約面交被活逮
2023/08/13 11:57

西裝筆挺偽裝「理財專員」 詐團父親節約面交被活逮

看完想二刷！Disney+國家地理必收片單
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播