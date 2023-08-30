夫妻檔假扮仲介誆可轉職 120移工受害被騙400萬

專案小組前往陳男住處搜索，查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

2023/08/30 15:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市一對陳姓夫妻檔3年前開始假扮移工仲介，除偽造在職證明，還向菲律賓籍移工謊稱可轉介工作，並安排假面試官面試，收取每人3萬至3萬5千元，多名移工事後驚覺遭騙報案，移民署新北專勤隊逮捕陳男，初估至少有120名移工受害，不法獲利近400萬元。

新北市專勤隊今指出，起初16名菲籍移工來台工作後，遇上疫情急需轉換雇主，透過友人介紹認識61歲陳男，而陳男靠著三寸不爛之舌，謊稱可安排轉換及媒合新雇主面試，且保證錄取新工作為由，讓每位移工深信不疑，認為只要付出3萬至3萬5千元，便可轉換其他工作，陳男還以每張3千元偽造在職證明。

請繼續往下閱讀...

據指出，被害人見其他循正常管道的同儕，紛紛取得工作錄取消息，自己卻音訊全無，才驚覺遭陳男詐騙，曾有移工向陳男追討辦件費，陳男竟拿出手指虎及開山刀威嚇，被害人只好轉向移民署新北專勤隊求助。

新北專勤隊報請新北地檢署指揮偵辦，成立專案小組持搜索票及拘票，前往陳男位在台北市臨江夜市住處將其拘提，並查扣偽造在職證明電腦、移工清冊、帳冊、恐嚇工具及16萬元不法所得等證物。

專案小組調查，陳男先對外謊稱是菲律賓在台代表官，接著與共犯扮演「假面試官」，以視訊方式為受害者安排「假面試」，一搭一唱取得被害人信任，而其妻陳女也在菲律賓擔任非法仲介，詐取辦件費牟利，現遭當地司法單位通緝。

專案小組深入追查，發現陳男電腦存有大量菲籍移工的履歷表，其中台灣有40餘名移工受害，而菲國受害者則高達80人，詢後，將陳男及2名共犯依違反刑法詐欺、偽造文書罪移送新北地檢署偵辦，陳男因犯罪嫌疑重大，經法院裁定羈押。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

移民官至共犯家中搜索。（記者陸運鋒翻攝）

陳男持武器恐嚇被害人。（記者陸運鋒翻攝）

嫌犯偽造在職證明。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣刀械及手指虎。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法